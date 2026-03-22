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Crisis en la isla

Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el segundo en una semana

El Sistema Eléctrico Nacional cubano sufrió un apagón total este sábado a las 18:38 hora local, el séptimo en los últimos dieciocho meses

Una persona caminando por una calle sin luz durante un apagón en La Habana.

Una persona caminando por una calle sin luz durante un apagón en La Habana. / Ernesto Mastrascusa / EFE

EFE

La Habana

Cuba sufrió este sábado un nuevo apagón nacional por una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 18:38 hora local (22:38 GMT), el segundo en menos de una semana y el séptimo en año y medio, según informaron medios oficiales.

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