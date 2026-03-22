Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán responde al bombardeo de su central de Natanz atacando Dimona, clave en el programa nuclear israelí

Unos 120 de heridos, once graves, en dos impactos de misiles iraníes en el sur de Israel

Alrededor de 120 de personas resultaron heridas de diversa consideración, de ellas once graves, en dos impactos de misiles iraníes registrados este sábado noche en la zona del desierto del sur de Israel que alberga la mayor instalación nuclear del país, sin que los interceptores lograran destruir los proyectiles antes de caer.

Los impactos se producen después de que Irán denunciara este sábado un ataque estadounidense-israelí contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz sin que de momento, según informó la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), haya constancia de una fuga de material radiactivo.