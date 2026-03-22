La entrada de Hezbolá en la guerra regional mina el apoyo de la comunidad chií del Líbano a la milicia, su histórica protectora

Durante las primeras horas de la renovada guerra sobre el Líbano, los susurros se hicieron clamores en voz alta. Las críticas que hasta entonces se comentaban en la privacidad del hogar salían a las calles para ser denunciadas frente a los micrófonos de los medios de comunicación. A falta de casas, porque los bombardeos israelíes les habían obligado a abandonarlas, la comunidad chií denuncia desde sus refugios temporales la situación en la que se encuentra. Las condiciones que consideran que su histórico protector, la milicia y partido político Hezbolá, les ha impuesto. El lanzamiento de cohetes hacia territorio israelí el lunes 2 de marzo por su parte volvió a desatar una ofensiva israelí a gran escala. De nuevo, son ellos quienes tienen que pagar el precio de las decisiones de sus líderes. Sin embargo, hay algunos de sus partidarios que se mantienen fieles y defienden la misión de Hezbolá.

"Esta guerra estaba destinada a ocurrir, ya fuera ayer, hoy o mañana, pero ocurrirá porque Israel tiene un sueño, el gran Israel, y está trabajando en él, por lo que quieren tomar todo el Líbano", afirma Mariam Ebadi, una farmacéutica del sur del Líbano. Ella aún cuenta con la protección de un techo sobre su cabeza, porque no ha abandonado su casa en Tiro, la ciudad costera sureña. La falta de movilidad de su hermano se lo impide, y, ahora, lleva una semana viviendo entre bombardeos. "La resistencia libanesa lucha contra quienes intentan arrebatarles sus tierras", añade. Aunque ella misma reconoce no ser partidaria de Hezbolá, la inseguridad vivida durante los últimos 15 meses le hace defender la importancia de este nuevo enfrentamiento, que ya ha matado a 1.001 personas en apenas dos semanas y media.

Desconcierto e ira

A Beirut, en cambio, llegan otro tipo de mensajes en boca de los desplazados que han recorrido el país para salvar la vida. Venidos desde el sur o el este del Líbano, o de los suburbios sureños de la capital, no saben si podrán volver a sus hogares. Esto ha provocado mucho desconcierto e ira contra Hezbolá ante la decisión de arrastrar al país a otra guerra. Muchos consideran que el grupo chií, que siempre ha afirmado anteponer los intereses del Líbano, ha demostrado que su lealtad absoluta es hacia Teherán. La guerra de otoño de 2024, en la que murieron 4.000 personas y dejó decenas de aldeas arrasadas, fue el inicio de la caída de su popularidad, agravada por la pérdida de su líder durante los últimos 32 años, Hasán Nasrala, asesinado al principio de la ofensiva. En la guerra de 2006, lo que la ayudó a recuperarla fue financiar la reconstrucción de las casas destruidas y compensar a las familias que habían perdido a sus seres queridos en los combates, gracias a fondos iraníes.

"Estamos enfadados con el mundo, con el Gobierno, con el enemigo [israelí], pero no estamos enfadados con nuestra gente que lucha por nosotros, porque nos han estado disparando y matando durante el último año y medio, y creo que ya es suficiente. Iba a estallar en algún momento" Aya — Libanesa del sur y residente de los suburbios sureños de Beirut

Pero, esta vez, no ha habido dinero para la reconstrucción. Ni tampoco posibilidad de llevarla a cabo, porque el Ejército israelí ha continuado atacando el sur del Líbano y matando a gente a diario, pese al alto el fuego que entró en vigor en noviembre de 2024. "Vamos a perder mucho, vamos a perder gente, y nuestras casas, pero es mejor que quedarnos callados, esperando que Israel nos ataque y entre al Líbano", reconoce Ebadi. "Estamos enfadados con el mundo, con el Gobierno, con el enemigo [israelí], pero no estamos enfadados con nuestra gente que lucha por nosotros, porque nos han estado disparando y matando durante el último año y medio, y creo que ya es suficiente", afirma Aya, originaria del sur del Líbano y residente de los suburbios sureños beirutíes. "Iba a estallar de todas formas", añade esta joven de 24 años, que, en la última guerra, se trasladó con su familia al centro de la capital libanesa.

Enfado con el Gobierno libanés

El mensaje que llega desde los refugios temporales, desde las calles, o desde los coches que se han convertido en los dormitorios de cientos de miles de personas es distinto. "En general, ha habido indignación, ya que mucha gente se pregunta: "¿Por qué nos involucraron en esto?"", constata Michael Young, editor senior del Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center en Beirut, a EL PERIÓDICO. "Pero mis amigos chiíes argumentan que, tarde o temprano, Hezbolá podrá absorber esta indignación", añade. "En general, la mayoría de los chiíes hoy en día están exhaustos, y si el Estado se impusiera y dijera que quiere someter a todos a su autoridad, es posible que muchos en la comunidad lo aceptaran, porque Hezbolá no está ofreciendo un programa alternativo que a muchos les parezca atractivo", afirma este analista libanés.

Sin embargo, históricamente el Estado libanés ha marginado a la comunidad chií, de la que Hezbolá se ha ocupado de forma prácticamente exclusiva desde su creación en 1982. En las zonas que controla, concentradas en el valle de la Becá, el sur del Líbano y Dahiyeh, al sur de Beirut, el grupo ofrece servicios educativos, sociales y sanitarios a sus partidarios, además de gestionar supuestamente la seguridad de las zonas. La derrota militar de 2024 le hizo perder poderío regional al ver su fuerza de combate reducida en un 80%, sumada a las miles de bajas de combatientes, pero, a nivel nacional, mantuvo gran parte de su autoridad, pese a los intentos del Gobierno central de desarmarlo. Los acontecimientos de los últimos días, no obstante, han hecho tambalear su poder político. Su aliado chií, Nabih Berri, secretario general de Amal y presidente del Parlamento libanés desde 1992, respaldó una decisión del gabinete de prohibir las armas de Hezbolá.

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"Se ha superado la cuestión del enojo con Hezbolá, y nos hemos adentrado en una situación que, por ahora, es para el partido una batalla final por su existencia, y muchas cosas pueden cambiar en cuanto a la actitud de la comunidad hacia Hezbolá" Michael Young — Editor senior del Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center en Beirut

"Se ha superado la cuestión del enojo con Hezbolá, y nos hemos adentrado en una situación que, por ahora, es para el partido una batalla final por su existencia, y muchas cosas pueden cambiar en cuanto a la actitud de la comunidad hacia Hezbolá”, afirma Young. Para algunos chiíes, de lealtad férrea con el grupo hasta el pasado 2 de marzo, las pérdidas son demasiado grandes, y consideran que la decisión de atacar a Israel para vengar el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, ha sido suicida. Para otros, el tradicional aislamiento al que ha sido sometida su comunidad y la falta de solidaridad del resto de libaneses, ejemplificada en las acciones del Gobierno libanés y en las puertas cerradas a los desplazados, les han hecho multiplicar su apoyo al grupo. "La gente del sur está luchando, porque el Gobierno no pudo hacer nada [para evitar la invasión terrestre israelí], así que estamos más enfadados que nunca con el Gobierno, que no hace nada y, en cambio, impide que su propia gente luche por su tierra", concluye Aya.