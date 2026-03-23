Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Drones ucranianos alcanzan un tanque de combustible ruso en el golfo de Finlandia

Un tanque de combustible se incendió en el puerto ruso de Primorsk, entre las ciudades de Helsinki y San Petersburgo, debido a un ataque masivo de drones ucranianos contra Rusia durante la pasada noche.

"Un tanque de combustible en el puerto de Primorsk quedó dañado, lo que provocó un incendio", informó el gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko en su canal de Max, citado por TASS.