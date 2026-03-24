Mohamad Bager Zolgadr, un guardia revolucionario y ultraconservador al timón de la seguridad de Irán

Mohamad Bager Zolgadr, un ex miembro de la Guardia Revolucionaria y ultraconservador del ala más dura de la República Islámica, toma el timón en tiempos de guerra del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el órgano responsable de definir las políticas de defensa, nucleares y de exteriores del país.

Teherán sustituye así al pragmático Alí Larijaní, asesinado la semana pasada por Israel, con una figura del ala dura de la República Islámica en medio de una guerra que se acerca ya al mes de duración.

La oficina del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, anunció el nombramiento de Zolgadr una semana después del asesinato de Larijaní, y detalló que la medida ha sido aprobada por el líder supremo Mojtaba Jameneí, a quien aún no se ha visto ni escuchado.

Considerado un halcón de la política iraní y con un doctorado en gestión estratégica, Zolgadr, de 72 años, ha pasado por numerosos organismos de la República Islámica y ahora ocupaba el cargo de secretario del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia del Sistema, organismo que media entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes, órgano que veta la legislación.

Ha desarrollado gran parte de su carrera en la poderosa Guardia Revolucionaria iraní, cuerpo militar de élite del que llegó a ser su subcomandante y jefe de su Estado mayor. También fue uno de los responsables de la milicia islámica Basij.

Fue viceministro del Interior para Asuntos de Seguridad durante el gobierno del ultraconservador expresidente Mahmud Ahmadineyad (2005-2013) y a lo largo de los años ha ocupado puestos de relevancia en el Poder Judicial.

Figura de "línea muy dura"

Medios como la televisión estatal subrayaron sus "décadas de experiencia en instituciones militares, de seguridad y judicial en una coyuntura crítica" para el país.

Analistas internacionales, sin embargo, lo han calificado como una figura "de línea muy dura".

"El general Zolgadr, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y de línea muy dura, ha sustituido al relativamente pragmático Larijaní —asesinado por Israel la semana pasada— como nuevo asesor de Seguridad Nacional", dijo en X el director del proyecto Irán en International Crisis Group, Ali Vaez.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional es el organismo más importante de seguridad del país, en el que se toman decisiones como el corte de internet o las estrategias de defensa, y del mismo forman parte varios ministros, tres representantes del líder supremo y figuras de las fuerzas de seguridad del país.

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Zolgadr llega al cargo en un momento clave y en medio de una campaña de asesinatos de altos cargos políticos y militares iraníes en el conflicto, que suma ya 25 días desde que lo iniciaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero con bombardeos contra instalaciones militares y complejos gubernamentales en Teherán y otras ciudades.