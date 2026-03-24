La oposición rusa en España presenta una lista de 45 presos ucranianos gravemente enfermos en las cárceles rusas

La oposición rusa en España, representada por la organización 'Los Rusos Libres', ha presentado una lista de 45 prisioneros de guerra ucranianos que permanecen en las cárceles rusas desde hace meses o años con heridas graves, en muchos casos con limitaciones de la movilidad, y que no han sido incluidos en ninguno de los intercambios de prisioneros que han tenido lugar entre ambos países. La información fue obtenida desde una prisión rusa durante una conversación telefónica con Pavlo Artemenko, militar ucraniano encarcelado y condenado, y ha sido entregada a partidos y dirigentes políticos en Italia, Francia y España. Entre los nombres incluidos, se encuentra el de Mariano García Calatayud, activista español arrestado en la localidad sureña de Jersón al poco de comenzar la invasión, de quien no se tienen noticias desde hace alrededor de dos años.

También abundan en la lista militares que han perdido funcionalidad en las extremidades, o que directamente no pueden moverse. También están presentes prisioneros con problemas mentales, y hasta enfermedades infecciosas como la tuberculosis. "...Bondarchuk, tuberculosis avanzada sin tratamiento; peso de 36 kg con una altura de 180 cm: "Dmitri Evgan, amputación de brazo"; "Eduard Rzaev, hernia inguinal, que provoca dolor constante": "Orest Levkun, sospecha de tuberculosis activa", "Vladímir Afitsevich", traumatismo significativo en el brazo; probable discapacidad permanente...", enumera el texto. Todos estos nombres y los desafíos de salud que afrontan en estos momentos en el duro sistema penitenciario ruso fueron mencionados durante una conversación grabada con el militar Artemenko, perteneciente al renombrado batallón de Azov, ingresado en la cárcel de Kirov, en la región de Donetsk, desde mayo de 2022, en un periodo de tiempo en el que aún era posible llamar a Ucrania desde un teléfono público.

Descargas eléctricas

El nombre del español Mariano García Calatayud también ha sido incluido en esta lista por tratarse de un ciudadano español detenido al poco de iniciarse la invasión de Ucrania y de cuyo estado de salud no hay noticias desde hace un par de años. En una entrevista con EL PERIÓDICO, Tatiana Marina, explicó que la última persona que le trajo noticias de su pareja le aseguró que presentaba cicatrices propias de una persona que ha sido sometida a descargas eléctricas. Su detención y periplo por las cárceles rusas se desarrolla prácticamente de forma paralela al arresto de Pável Rubtsov / Pablo González, acusado en Polonia de trabajar para el GRU, la temida inteligencia militar rusa, razón por la cual no se descarta que las autoridades penitenciarias rusas lo mantuvieran en prisión con vistas a un posible intercambio. Pável / Pablo fue liberado en verano de 2024 e incluido en un grupo formado por agentes ilegales rusos y hasta sicarios condenados por asesinato para ser intercambiados por periodistas, presos políticos y activistas de los derechos del hombre detenidos en Rusia.

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La lista de presos militares enfermos ha sido entregada en varios países de la UE a políticos como Filipo Sensi, senador del Partido Democrático en Italia, Fréderic Petit, diputado en la Asamblea Nacional francesa por los centristas de Les Democrats, y en España a Aurora Macarino y Carlos Floriano, diputada y senador respectivamente del Partido Popular.