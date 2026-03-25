Rusia echa el resto para defender a su aliado Orbán ante las próximas elecciones

Una tentativa falsa de magnicidio para influir en el ánimo del electorado. Despliegue en Budapest de agentes especializados en desinformación y campañas injerencistas con estatus diplomático... A poco más de dos semanas de las trascendentales elecciones legislativas del 12 de abril en Hungría, arrecian las filtraciones de supuestas operaciones de los servicios secretos del Kremlin para influir en la opinión pública local en favor de Viktor Orbán, el primer ministro ultraderechista que gobierna el país desde 2010 y principal aliado de Moscú en la UE, un hombre que, a tenor de los sondeos, podría verse descabalgado del poder en favor de Peter Magyar, del partido Tisza. El último episodio de esta escalada se ha vivido este miércoles cuando el propio Orbán anunció que su país suspendía el suministro de gas a Ucrania mientras no se reanudara el flujo de petróleo a través del oleoducto Druzhba, dañado durante un bombardeo ruso.

"Mientras Ucrania no suministre petróleo a Ucrania, no recibirá gas de Hungría", ha proclamado el mandatario en un vídeo difundido por Facebook. El bloqueo, según sus palabras, se procederá "gradualmente", aunque no se ha especificado ningún calendario. El país eslavo, que afronta desde hace cuatro años la invasión de Rusia, ha atravesado el que probablemente ha sido el invierno más duro desde el inicio de la contienda, al ver que su infraestructura energética constantemente bombardeada por la aviación y los drones de Rusia, dejando en muchos momentos a millones de personas sin calefacción.

La escalada verbal con las autoridades ucranianas, que Orbán parece intuir le proporcionará réditos electorales, tiene el beneficio adicional, para el partido en el poder, de generar crispación, desviar la atención sobre los problemas económicos y crear un estado de ánimo propicio a operaciones encubiertas de manipulación llevadas a cabo por propagandistas y servicios secretos del Kremlin con el ánimo de influir en el resultado electoral, consideran los analistas. Orbán constituye para el Kremlin un líder político de gran utilidad que, en cada cumbre del Consejo Europeo, pone trabas u obstáculos a la implementación de sanciones e Rusia y a la concesión de ayudas financieras a Ucrania para que Kiev pueda afrontar la invasión lanzada desde el vecino país.

Grave acusación

La acusación de mayor gravedad se realizó desde las páginas de 'The Washington Post' por Catherine Belton, periodista de investigación y autora de 'Los hombres de Putin: cómo el KGB se apoderó de Rusia y se enfrentó a Occidente' (Península, 2021) uno de los libros más citados en los últimos tiempos acerca de Rusia. La reportera sostiene, a partir de un informe autentificado del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) al que tuvo acceso, que se barajó la idea de escenificar un atentado contra la vida de Orbán para provocar un vuelco en las encuestas de opinión. La operación, según el documento, se denominaba 'Gamechanger' traducido como 'vuelco' o 'momento crucial', y tendría el objetivo de "cambiar la narrativa de la campaña (electoral) hacia la seguridad y la estabilidad". La revelación ha generado comentarios y dudas, ya que dos de los dirigentes occidentales que mayor afinidad han mostrado tradicionalmente hacia el Kremlin, el presidente de EEUU Donald Trump y el primer ministro de Eslovaquia Robert Fico, precisamente han sufrido también atentados cuando se acercaban citas electorales de relevancia.

En el mismo artículo de investigación se desvelaba que el ministro de Exteriores de Hungria, Peter Szijjarto, informa regularmente a su homólogo de Rusia, Serguéi Lavrov, del contenido de las conversaciones que mantiene en las reuniones con sus homólogos de los Veintisiete. La revelación también motivó una cascada de reacciones internacionales, y la UE llegó a exigir explicaciones. En un principio, el Gobierno de Budapest calificó de "falsa" la noticia, aunque finalmente el propio Sziijarto tuvo que admitirlo, aunque negando en todo momento haber violado protocolos de seguridad. "Es una práctica habitual" en la diplomacia, se justificó.

El Kremlin parece entender que una derrota de Orbán tendría implicaciones no solo en Hungría, sino que la onda expansiva también afectaría a otras fuerzas políticas de ultraderecha escoradas hacia Rusia, como Alternativa por Alemania o Agrupación Nacional de Marine le Pen. Por esta razón, según VSquare, una publicación de investigación que trabaja con fuentes de los servicios secretos europeos, Moscú habría destacado en Budapest a expertos en manipulación coordinados por el vicejefe de la Administración Presidencial, Serguéi Kiriyenko, dispuestos a utilizar métodos empleados en las elecciones parlamentarias y el referéndum constitucional en Moldavia en 2024. Según cálculos de los investigadores, alrededor de 130.000 votantes recibieron un total de 35 millones de dólares a través de intermediarios y de un banco ruso.

Por encima de las maniobras puntuales ante los inminentes comicios, muchos analistas se preguntan por el origen de la proximidad de Orbán con Moscú, habida cuenta de que en el periodo en que permaneció en la oposición, entre 2002 y 2010, sus declaraciones respecto a Rusia eran de signo contrario y contenían grandes dosis de crítica. Incluso se permitía arremeter duramente al entonces primer ministro, Ferenc Gyurcsány, por desarrollar una política exterior excesivamente próxima al Kremlin, llegando a defender públicamente en 2007 la imposición de políticas proteccionistas respecto a Rusia y China, según dijo entonces gobernados por "autocracias".

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La respuesta podría haberla dado, en otro artículo de investigación, la periodista Anastasya Kirilenko en 'The Insider'. Según denunció Dietmar Clodo, un empresario alemán con vínculos con diferentes servicios de inteligencia, Semion Mogylevcih, jefe de la logia mafiosa rusa Solntsevo instalada en Hungría, Orbán recibió en los años 90 una maleta con un millón de marcos alemanes antes de unas elecciones, un intercambio que fue grabado por cámaras y compartido con Nikolái Pátrushev, considerado número dos en la sombra del régimen de Vladímir Putin.