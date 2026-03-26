Irán plantea cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz

El Parlamento iraní quiere aprobar una ley para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, estratégico paso por el que circula el 20 % del petróleo mundial.

“Buscamos un proyecto de ley que reconozca legalmente la soberanía, el dominio y la supervisión de Irán sobre el estrecho de Ormuz, y que además genere una fuente de ingresos para el país mediante el cobro de un peaje”, dijo el presidente de la comisión de asuntos civiles del Parlamento, Mohamad Reza Rezaei Kochi, informó la agencia Tasnim.

La fuente indicó que se está elaborado un proyecto de ley para “cobrar una tasa por proporcionar seguridad a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz”.

Reza afirmó que se espera que el proyecto se ultime la semana que viene -el principio de la semana iraní es el sábado- y tras ello se presentará al Parlamento para su discusión.

La República Islámica mantiene el estrecho de Ormuz bloqueado “para sus enemigos” desde el comienzo de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, aunque ha permitido el paso de petroleros de lo que considera países amigos, como Tailandia o la India.

Este cierre ha elevado el precio del petróleo dado que el estrecho es clave para el comercio energético global, por lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido a Irán que reabra el paso, algo a lo que el país persa se ha negado hasta ahora.