El juez del caso de Maduro cuestiona el bloqueo de EEUU de fondos de Venezuela para su defensa pero rechaza desestimar el caso

El caso federal contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sigue su curso en Nueva York. La segunda vista desde que el líder venezolano fue capturado el 3 de enero por el ejército de Estados Unidos y trasladado al país se ha celebrado este jueves en el bajo Manhattan y ha estado centrada en el bloqueo que el gobierno de Donald Trump ha impuesto a que la defensa de Maduro y Flores sea costeada por Venezuela. El juez que preside el proceso, el nonagenario Alvin Hellerstein, ha cuestionado la justificación del gobierno para ese bloqueo, aunque también ha rechazado la petición de la defensa de que se desestime el caso.

La sesión ha empezado con 40 minutos de retraso sobre el horario previsto en una sala de la planta 26 del tribunal federal Daniel Patrick Moynihan, en la que ha estado presente EL PERIÓDICO. Allí han entrado primero Cilia Flores y luego Maduro, ambos vistiendo ropaje carcelario de color beige, ella con una camiseta de manga larga clara debajo, él con una naranja. El exmandatario de Caracas ha aparecido algo más delgado y en forma.

Barry Pollack, principal abogado de la defensa de Maduro, ha dicho que con el bloqueo al acceso a los fondos de Venezuela se están violando los derechos constitucionales de su cliente de derecho a una defensa adecuada y de su elección, el mismo argumento del que se ha hecho eco el letrado de Flores. Pollack ha argumentado también que no tiene sentido poner un defensor público que deberían costear los contribuyentes estadounidenses en un caso costoso, que involucrará viajes numerosos para investigar y preparar la defensa, cuando Venezuela está dispuesta a asumir esos costes.

En contra el representante de la fiscalía, Kyle Wirshba, ha tratado de justificar que la decisión de bloquear el pago por parte de Venezuela está vinculada a sanciones impuestas por Washington y ha afirmado que se trata de cuestiones de "seguridad nacional y política exterior".

Los cambios en Venezuela

El juez Hellerstein se ha mostrado escéptico. En un momento de su conversación con el fiscal Hellerstein ha preguntado directamente: "¿Han cambiado las cosas en Venezuela?". Y ha llegado a decir que con lo sucedido desde la intervención militar de EEUU, el arresto, traslado a EEUU y procesamiento de Maduro y Flores, sentados en una cárcel o como este jueves en la corte, ya "no representan una amenaza a la seguridad nacional".

"Maduro y Flores están aquí", ha dicho el juez. "Parecería que el gobierno tiene derecho a imponer sanciones para servir propósitos extraordinarios. No veo que en ese caso los cumpla".

Hellerstein también ha afirmado que "el gobierno de Venezuela no está ya implicado en atrocidades, corregimos eso", y ha añadido: "Eso está en el pasado". También en otro momento ha señalado: "Estamos haciendo negocios con ellos", una referencia a los acuerdos sobre petróleo que el gobierno de EEUU mantiene con Delcy Rodríguez y el nuevo liderazgo venezolano.

Pese a su escepticismo ante los argumentos de la fiscalía el juez se ha reservado el anuncio de una decisión, y ha emplazado al momento en que la de a conocer el anuncio de la fecha de la próxima vista.

Protestas en la calle

A las puertas del tribunal había desde las ocho de la mañana una protesta a favor de Maduro reclamando su liberación en la que participaban tres decenas de personas. Entre ellos se encontraba Tom Burke, un sindicalista y pacifista que había viajado desde Michigan para estar en Nueva York.

"No espero que haya justicia en un tribunal estadounidense, ya la fiscalía ha intentado quitarle el derecho a su defensa", decía Burke antes de la vista donde ya se anticipaba que sería central la cuestión de cómo puede costear Maduro a sus abogados.

"Con el secuestro de Maduro y Cilia Flores y con los bombardeos de lanchas en el mar donde ha estado matando a civiles Trump ha demostrado que no le importa la ley internacional", decía Burke. Mientras, otros manifestantes gritaban consignas clásicas como el "no pasarán" y unían causas. "De Venezuela a Irán, no más sanciones, no más mentiras", gritaban. "De Palestina a Filipinas, detengan la máquina de guerra estadounidense". Las denuncias de intereses económicos como el acceso al petróleo y los minerales venezolanos era otra constante.

Preguntado sobre los venezolanos que, incluso sin aprobar la intervención militar para capturar a Maduro, quieren el fin de su régimen, Burke defendía que los cambios democráticos deben lograrse con medios democráticos.

Simpatizantes de Maduro protestas frente al palacio de justicia de Nueva York. / CHARLY TRIBALLEAU / AFP

"La izquierda haciendo su juego"

Para las 10 de la mañana había convocada frente a la corte una "convocatoria cívica" para reclamar la liberación de presos políticos que quedan en Venezuela y que estaba organizada también para defender "un país donde opinar no sea un delito".

Ya antes habían llegado algunos venezolanos contrarios al régimen de Maduro, como Andul Pérez, de 41 años, que llegó hace cinco años, vive en Nueva York y estaba colaborando con la radio de un compatriota.

"He venido porque exijo justicia por todos los jóvenes que han sido asesinados en la dictadura, por todos nuestros presos políticos y por todas las injusticias que han sucedido en Venezuela, no solamente por la corrupción o el narcotráfico", decía.

Pérez cuenta que de vez se pasa también por el exterior del Metropolitan Detention Center, la prisión en Brooklyn donde Maduro y Flores están encarcelados desde que fueron trasladados a Nueva York en enero tras la operación militar de EEUU de su captura el 3 de enero. Allí, como en el sur de Manhattan, ha visto a gente protestando a favor de Maduro, en medio de una nevada y con 20 grados bajo cero. Está convencido de que "todos son pagados" pero dice también: "Es la izquierda haciendo su juego".

Personas acampan en las afueras del tribunal donde comparece este miércoles el presidente derrocado de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. / ÁNGEL COLMENARES / EFE

El "sueño" de Pérez es que se celebren en Venezuela "elecciones libres y poder votar por Maria Corina (Machado)". Y aunque no está satisfecho con que de momento siga al frente del país Delcy Rodríguez y dice que el plan de Trump "ha quedado a medias", se muestra comprensivo con el líder republicano al menos en lo que respecta a la política exterior. "Tenemos que pensar que es un plan elaborado. Lograron captar a Venezuela el petróleo y luego fueron a Irán y luego quedará Cuba", dice este venezolano, que reconoce también que en terreno nacional la cruzada de Trump contra la inmigración tiene a "todos los latinos", incluido él, "afectados, afligidos y estresados".

Las "bromas" de Trump

Mientras la vista judicial se celebraba en Nueva York, Trump bromeaba sobre Venezuela ante la prensa durante una reunión de su gabinete. "Después de mi mandato tal vez vaya a Venezuela y me postule a la presidencia contra Delcy", ha comentado.

Acto seguido, el secretario de Interior, Doug Burgum, que recientemente visitó Caracas, aseguró que a Trump se le respeta y admira tanto en Venezuela que lo ven, ha dicho, "como Simón Bolívar.

En la reunión de gabinete Trump dijo que Maduro solo está siendo procesado por "una fracción" de los delitos que cometió y que habrá más juicios, sin dar más detalles.

El presidente aseguró además que EEUU obtuvo 100 millones de barriles de petróleo venezolano en las dos primeras semanas tras la captura de Maduro y que tanto su país como Venezuela "han ganado mucho dinero".

Noticias relacionadas

Este jueves está prevista la llegada a Washington de una delegación venezolana para preparar la reapertura de la embajada del país sudamericano en Estados Unidos después de que ambas naciones restablecieran sus relaciones diplomáticas, que estaban rotas desde 2019.