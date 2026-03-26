Censura
Un tribunal ruso prohíbe 'Mr. Nobody contra Putin', Óscar al mejor documental
La Fiscalía alega que la película expresa "una actitud negativa contra la operación militar rusa en Ucrania y el Gobierno actual"
EFE
El Tribunal Central de Cheliábinsk ha prohibido la difusión en territorio ruso del documental 'Mr. Nobody contra Putin', que ganó a mediados de mes el Óscar al mejor documental, por oponerse a la guerra en Ucrania y promover a un batallón de rusos que combaten contra Rusia en el bando ucraniano. Según informó el portal independiente Mediazona, la Fiscalía denunció que la película expresa "una actitud negativa contra la operación militar rusa en Ucrania y el Gobierno actual".
Además, acusó al director del documental, Pável Talankin, de mostrar la bandera blanca-azul-blanca, símbolo de la Legión Libertad de Rusia, batallón de rusos opuestos al Kremlin que combaten junto al Ejército ucraniano contra las fuerzas rusas.
Por ello, la Fiscalía estimó que el documental es "una propaganda de extremismo y terrorismo" y criticó que se muestren imágenes de menores de edad sin la debida autorización de sus padres.
Día a día en una escuela
La película se basa en los vídeos grabados durante dos años por Pável Talankin, profesor de una escuela en el pueblo de Karabash, región rusa de los Urales de Cheliábinsk, a 1.400 kilómetros al este de Moscú, que abandonó el país y se llevó consigo las imágenes.
Talankin, bajo la dirección del documentalista estadounidense David Borenstein, grabó el día a día en la escuela rusa: asambleas escolares, reuniones, clases, entre otras actividades.
La película se estrenó el 25 de enero de 2025 en el Festival de Cine de Sundance, donde ganó el premio especial del jurado, y mereció el Oscar al mejor documental a mediados de marzo. En este contexto, medios y blogueros patriotas rusos han acusado a Talankin de traición.
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