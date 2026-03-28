México localiza las dos embarcaciones desaparecidas en el Caribe que llevaban ayuda a Cuba

Una aeronave de la Armada mexicana ha localizado las dos embarcaciones tipo catamarán que habían desaparecido hace una semana en el Caribe mexicano y que iban camino a La Habana con ayuda humanitaria, según ha informado este sábado la Secretaría de Marina (Semar) de México. Las autoridades mexicanas han precisado que las embarcaciones fueron ubicadas a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana y que un buque de la Semar "ya se dirige a la zona para brindar apoyo", en una publicación en redes sociales. Nueve tripulantes se tiene constancia de que iban a bordo de las embarcaciones, entre ellos un niño de tres años, pero el Semar no ha dado detalles de si se les ha encontrado con vida o no. "Se mantiene comunicación vía radio", apuntó el mensaje.

El hallazgo se produce después de que el jueves 26 de marzo la Semar activase un plan de búsqueda y rescate para localizar a las embarcaciones 'Friendship' y 'Tigermoth', la primera con cuatro y la segunda con cinco tripulantes de diferentes nacionalidades, de los que dos son mujeres, seis hombres y un menor de edad, de tres años.

Los veleros tenían previsto llegar a La Habana entre los días 24 y 25 de marzo, ya que fueron los dos últimos de la delegación mexicana del convoy Nuestra América que zarparon el pasado 21 de marzo desde Isla Mujeres, cerca de Cancún, para llevar ayuda humanitaria a Cuba, en medio del deterioro económico en el país caribeño y del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

La Semar se ha mantenido en comunicación durante la búsqueda con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, nacionalidades de los tripulantes, con el fin de fortalecer "el intercambio de información en tiempo real". En una rueda de prensa este pasado viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la operación de búsqueda y rescate seguía en marcha e informó de que los tripulantes, que se identificaban como activistas, habían perdido comunicación en altamar.

Según la gobernante mexicana, uno de los buques de la Marina vigiló la ruta de un carguero, también parte del convoy, que arribó a Cuba el martes, pero la pérdida de contacto se registró con las otras dos embarcaciones más pequeñas. "(El buque) tuvo contacto con ellos y después de algunas horas ya no tuvo contacto con ellos y a partir de ahí inició un proceso de búsqueda", precisó. En total, el convoy transportaba alrededor de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares.