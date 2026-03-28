Conflicto en Oriente Próximo, en directo | El enviado de EEUU dice que habrá reuniones con Irán esta semana

Los hutíes se suman a la guerra de Irán con el lanzamiento de su primer misil contra Israel durante el conflicto

La insurgencia hutí de Yemen ha anunciado este sábado su incorporación a la guerra de Irán con el lanzamiento de su primer misil contra territorio israelí desde el comienzo del conflicto hace un mes.

Las fuerzas yemeníes, aliadas tradicionales de Teherán, han confirmado finalmente esta mañana lo que el Ejército israelí avanzó por la madrugada: el comienzo de una operacion "en apoyo de la República Islámica de Irán y los frentes de resistencia en Líbano, Irak y Palestina, y en vista de la continua escalada militar, los ataques contra infraestructuras y la perpetración de crímenes y masacres contra nuestros hermanos".

Así pues, las fuerzas yemeníes han acabado anunciando "la primera operación militar con un bombardeo de misiles balísticos dirigidos contra objetivos militares sensibles del enemigo israelí en el sur de la Palestina ocupada".