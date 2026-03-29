Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán denuncia el uso de bombas de racimo por Israel y EE.UU. como un "crimen de guerra"

Al menos seis muertos en ataques israelí-estadounidenses en el sur y norte de Irán

Al menos seis personas murieron y nueve resultaron heridas en Irán en los ataques israelí-estadounidenses de esta madrugada contra un muelle en el sur y una zona residencial en el norte del país, según informaron medios oficiales iraníes.

Cinco de las víctimas mortales se registraron tras un bombardeo contra el muelle de la sureña ciudad de Bandarpol, a unos 100 kilómetros del estrecho de Ormuz, donde además cuatro personas resultaron heridas, reportó la agencia IRNA.

El ataque también causó daños en dos embarcaciones y un vehículo.