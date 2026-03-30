Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Estados Unidos tiene más de 50.000 efectivos desplegados en Oriente Medio

Francia, Alemania, Reino Unido e Italia rechazan el proyecto de ley israelí de pena muerte

Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia rechazaron este domingo el proyecto de ley que se podría aprobar esta semana en el Parlamento israelí (Knéset) para aplicar la pena de muerte a "terroristas" acusados de asesinato.

"La pena de muerte es una forma de castigo inhumano y degradante, carente de cualquier efecto disuasorio. Por consiguiente, nos oponemos a la pena de muerte en todos los lugares y bajo cualquier circunstancia. El rechazo a la pena de muerte es un valor fundamental que nos une", señaló el Gobierno francés, en el comunicado conjunto.