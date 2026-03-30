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Guerra en Oriente Próximo

El Parlamento de Irán debate la salida del país del Tratado de No Proliferación Nuclear

"Es una cuestión importante y de gran calado cuya respuesta no es sencilla", afirma el portavoz del Ministerio de Exteriores Ismail Bagaei

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismaeil Bagaei.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismaeil Bagaei. / EP

EFE

Teherán

El Parlamento de Irán debate la salida del país del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) tras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, informó este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

“Este asunto está siendo debatido en el Parlamento y en la opinión pública, y es una cuestión importante y de gran calado cuya respuesta no es sencilla”, dijo en una rueda de prensa Bagaei.

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