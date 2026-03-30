Israel aprueba imponer la pena de muerte a los palestinos condenados por asesinato

El viraje a la derecha de Israel es innegable. La Knesset, el Parlamento israelí, ha aprobado este lunes una polémica reforma legal que permite la pena de muerte para los culpables de "asesinato terrorista". En la práctica, debido a cómo el proyecto de ley está redactado, condena casi exclusivamente los ataques considerados terroristas perpetrados por personas palestinas. La carga ideológica de la prueba que impone, al aplicarse el ahorcamiento a quien haya asesinado a una persona "con la intención de negar la existencia del Estado de Israel", hace que su aplicación al terrorismo nacionalista judío sea difícil, si no imposible. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, ya han denunciado que se convertirá en "otra herramienta discriminatoria en el sistema de apartheid de Israel".

La propuesta legislativa ha sido impulsada por el partido Poder Judío liderado por el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, y el diputado Nissim Vaturi, del Likud del primer ministro Binyamín Netanyahu. Después de superar varias aprobaciones en la Knesset, el texto ha llegado a su lectura final hasta recibir 62 votos a favor y 48 en contra. Algunos miembros de la oposición han votado a favor. La ley ahora es aplicable en cualquier territorio que Israel controla de facto, incluyendo Cisjordania, Jerusalén Este y el 53% de la Franja de Gaza. No se aplica a los milicianos de Hamás que perpetraron el ataque del 7 de octubre de 2023. Se está impulsando un proyecto de ley que cree un tribunal específico para ellos.