Oriente Próximo
Israel aprueba imponer la pena de muerte a los palestinos condenados por asesinato
Las organizaciones de derechos humanos denuncian que la medida se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judíos israelíes
El viraje a la derecha de Israel es innegable. La Knesset, el Parlamento israelí, ha aprobado este lunes una polémica reforma legal que permite la pena de muerte para los culpables de "asesinato terrorista". En la práctica, debido a cómo el proyecto de ley está redactado, condena casi exclusivamente los ataques considerados terroristas perpetrados por personas palestinas. La carga ideológica de la prueba que impone, al aplicarse el ahorcamiento a quien haya asesinado a una persona "con la intención de negar la existencia del Estado de Israel", hace que su aplicación al terrorismo nacionalista judío sea difícil, si no imposible. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, ya han denunciado que se convertirá en "otra herramienta discriminatoria en el sistema de apartheid de Israel".
La propuesta legislativa ha sido impulsada por el partido Poder Judío liderado por el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, y el diputado Nissim Vaturi, del Likud del primer ministro Binyamín Netanyahu. Después de superar varias aprobaciones en la Knesset, el texto ha llegado a su lectura final hasta recibir 62 votos a favor y 48 en contra. Algunos miembros de la oposición han votado a favor. La ley ahora es aplicable en cualquier territorio que Israel controla de facto, incluyendo Cisjordania, Jerusalén Este y el 53% de la Franja de Gaza. No se aplica a los milicianos de Hamás que perpetraron el ataque del 7 de octubre de 2023. Se está impulsando un proyecto de ley que cree un tribunal específico para ellos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio de Zaragoza que ha despertado el apetito inversor y se erige como el 'nuevo centro' de la ciudad: 'Tiene una ubicación privilegiada
- El restaurante de Zaragoza con el mejor servicio de sala de la ciudad: cocina tradicional mediterránea con un trato excelente
- El Real Zaragoza se carga al líder Racing y se mete en la pelea por la salvación (2-0)
- San José, lo que pudo ser y lo que será el histórico barrio de Zaragoza: del traslado de La Romareda al 'boom' inmobiliario
- Un trabajador del CDM Alberto Maestro de Zaragoza: 'Llevo más de 20 años y nunca había vivido algo igual
- Muere José Carlos Lacasa, empresario aragonés vinculado al histórico grupo chocolatero, la MAZ y el Real Zaragoza
- La contracrónica del Real Zaragoza-Racing de Santander: Qué sinsentido con Dani Gómez
- La avenida de Zaragoza que pasó de las huertas al ladrillo y vertebra un histórico barrio en crecimiento