Israel aprueba su mayor presupuesto con un gasto récord en defensa en plena guerra con Irán

Entre sirenas y misiles, el gobierno del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, ha esquivado las elecciones anticipadas con la aprobación parlamentaria del presupuesto para 2026. Así, el líder hebreo consigue las mayores cuentas de la historia de Israel. Estas han aumentado el presupuesto de defensa a niveles sin precedentes y, a su vez, destinan miles de millones de séqueles a instituciones educativas jaredíes. Mientras, los bombardeos han seguido alcanzando diferentes territorios por toda la región, incluyendo Israel, Irán, el Líbano, y los países del Golfo Pérsico, sin un final a la vista de esta guerra que suma víctimas mortales y altas dosis de destrucción.

Sólo un día antes de la fecha límite para la aprobación de los presupuestos, Netanyahu evitó de nuevo ir a las urnas. Pero le ha costado caro. Durante más de 13 horas, los parlamentarios de la Knesset israelí han discutido y sorteado las obstrucciones por parte de la oposición. Aparte de los desacuerdos, en varias ocasiones las sirenas que alertaban sobre misiles balísticos procedentes de Irán han sonado en la sala, interrumpiendo la sesión. Debido a la actual situación bélica, los diputados han emitido sus votos desde un auditorio alternativo y fortificado. Finalmente, el primer ministro ha logró el apoyo de los partidos ultraortodoxos, a pesar de que su coalición no ha logrado aprobar el proyecto de ley que exigían para consagrar las exenciones del servicio militar obligatorio a los estudiantes de yeshivá.

No obstante, estas formaciones conservadoras han conseguido destinar más de 222 millones de euros a programas e instituciones ultraortodoxos, como sus escuelas religiosas. Sin darse cuenta, la oposición ha aprobado esta financiación adicional, que compensaría los fondos que la fiscal general Gali Baharav-Miara bloqueó debido a la falta de reclutamiento obligatorio para los jaredíes. "Estamos aprobando este presupuesto bajo un gobierno de derecha que cumplirá su mandato completo y completará su misión en materia de seguridad, economía y reforma del sistema judicial", ha celebrado pletórico el ministro de Finanzas, el colono ultraderechista Bezalel Smotrich, antes de la votación. "Quien vote en contra del presupuesto está votando en contra de la seguridad de Israel", ha añadido.

Críticas de la oposición

Aparte de los ultraortodoxos, el ministerio de Defensa gana mucho con estas nuevas cuentas. Antes, a principios de este mes, el gobierno aprobó un recorte general del 3% para todos los ministerios, excepto el de Defensa, para ayudar a financiar un gasto adicional de casi ocho mil millones de euros en tiempos de guerra. Más de la mitad del presupuesto aprobado para el año fiscal 2026 está dirigido al ministerio de Defensa, además de los 27.000 millones de euros dependientes de los ingresos o asignados a compromisos de gastos de largo plazo. "Este presupuesto permite al Estado ganar", ha defendido Smotrich. Según él, el paquete de defensa es el "núcleo" del presupuesto de guerra, y permitirá a Israel "mejorar drásticamente nuestra posición geopolítica y diplomática" y "desmantelar y reconstruir Oriente Medio".

La oposición ha criticado duramente las cuentas aprobadas este lunes. "Esto no es un presupuesto, es un robo", ha señalado Yair Lapid, líder de Yesh Atid, antes de la votación. Los diputados denuncian las abultadas asignaciones a las instituciones jaredíes, los asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada y las prioridades de los partidos de la coalición. "El público israelí no es tonto; entiende que este presupuesto es una bonanza para los corruptos y los desertores que se regocijan a nuestra costa", ha subrayado, apelando a la "clase media israelí" para quién será "el próximo presupuesto". El líder del partido izquierdista Demócratas, Yair Golan, ha descrito el presupuesto del "peor gobierno de la historia de Israel" como "un plan de trabajo para desmantelar el Estado de Israel".

Ataques regionales

Durante este lunes, la violencia contra y por parte de Israel ha continuado en toda la región. A lo largo de la jornada, las sirenas antiaéreas han sonado en repetidas ocasiones por distintas partes del país. Un soldado israelí ha perdido la vida por fuego antitanque de Hezbolá en el sur del Líbano. Se trata del sexto soldado israelí muerto en estas cuatro semanas de brutales combates en el interior del territorio libanés. Hezbolá ha reivindicado un ataque contra la base naval de Haifa, al norte de Israel, con "misiles avanzados". Previamente se ha producido un incendio en la refinería de petróleo de la ciudad tras un ataque con misiles iraníes en el que una munición de racimo ha impactado el techo de un tanque de destilados, sin causar daños significativos.

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Un ataque israelí ha matado a un soldado libanés en un puesto de control cercano a la carretera costera de Tiro. Otros muchos han resultado heridos en lo que la población israelí interpreta como un mensaje de Israel al Ejército libanés para que se retire. Este lunes nueve personas han perdido la vida en todo el país de los cedros, elevando la cifra de víctimas mortales a 1.247 y de heridos a 3.680. Los suburbios del sur de Beirut han vuelto a ser duramente golpeados por el Ejército israelí. Los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel han continuado asediando a Irán, con un bombardeo sobre una planta petroquímica en Tabriz y otras acciones que han dejado sin electricidad a varias zonas de Teherán. El régimen de los ayatolás ha seguido atacando a los Estados árabes del Golfo Pérsico, que han logrado interceptar la mayoría de los proyectiles.