La OTAN intercepta por cuarta vez un misil iraní en el espacio aéreo de Turquía

El Ministerio de Defensa de Turquía informó este lunes de que un misil lanzado desde Irán fue derribado por sistemas defensivos de la OTAN al penetrar en el espacio aéreo turco, en el cuarto episodio de este tipo desde que comenzó la guerra en Irán hace un mes.

"Un misil balístico disparado desde Irán y que entraba en espacio aéreo turco fue interceptado por defensas aéreas y antimisiles de la OTAN desplegadas en el Mediterráneo oriental", señala un comunicado del Ministerio turco.

La nota no especifica la región en la que el misil fue interceptado ni cuál podría haber sido su objetivo.

El primer misil iraní dirigido hacia Turquía fue interceptado el pasado 4 de marzo sobre la provincia mediterránea de Hatay y restos del cohete interceptor cayeron a unos 65 kilómetros al este de la base militar de Incirlik, utilizada por la OTAN.

Un segundo misil fue interceptado el 9 de marzo, y uno de sus trozos impactó cerca de la ciudad de Gaziantep, a 170 kilómetros al este de la misma base, mientras que el tercer episodio tuvo lugar el pasado 13 de marzo.

En ese caso no se registraron impactos de restos, pero numerosos medios turcos aseguraron que se habían escuchado sirenas de alerta antiaérea en la ciudad de Adana, cerca de donde se ubica Incirlik, y en las redes sociales circularon imágenes de un cuerpo luminoso en el cielo, supuestamente grabadas en esa zona.

Ankara ha protestado enérgicamente ante Teherán por estos incidentes, pero el Gobierno iraní niega que haya disparado misiles hacia territorio turco y promete investigar los incidentes.

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, subrayó el 14 de marzo que su homólogo iraní, Abás Araqchi, le habría asegurado que Teherán no había ordenado estos ataques.

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"Estamos discutiendo con ellos la discrepancia entre sus afirmaciones y la realidad", dijo entonces el ministro turco.