Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump insiste que hay "conversaciones serias" con un nuevo régimen iraní

Al menos ocho heridos por un ataque con misil de Irán contra el centro de Israel

Al menos ocho personas han resultado heridas en Israel este martes a causa de un ataque con misil perpetrado por las fuerzas de Irán y que ha hecho saltar las sirenas antiaéreas en zonas del centro del país, según han informado los equipos de emergencias del país.

El servicio de ambulancias del Magen David Adom (la Estrella de David Roja) ha señalado que las explosiones han dejado heridos y daños en varios inmuebles situados en las inmediaciones de la zona de ataque y ha apuntado al posible uso de bombas de racimo.