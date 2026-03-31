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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump insiste que hay "conversaciones serias" con un nuevo régimen iraní
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Al menos ocho heridos por un ataque con misil de Irán contra el centro de Israel
Al menos ocho personas han resultado heridas en Israel este martes a causa de un ataque con misil perpetrado por las fuerzas de Irán y que ha hecho saltar las sirenas antiaéreas en zonas del centro del país, según han informado los equipos de emergencias del país.
El servicio de ambulancias del Magen David Adom (la Estrella de David Roja) ha señalado que las explosiones han dejado heridos y daños en varios inmuebles situados en las inmediaciones de la zona de ataque y ha apuntado al posible uso de bombas de racimo.
Al menos tres muertos en una mezquita en el noroeste de Irán durante un bombardeo
Al menos tres personas han muerto este martes en un nuevo ataque achacado a Estados Unidos e Israel contra la mezquita de Huseiniye Azam, un famoso templo musulmán situado en la ciudad de Zanyán, en el noroeste del país. Fuentes cercanas al asunto han informado a la agencia de noticias iraní ISNA de que tres personas han fallecido como resultado del "ataque del régimen sionista-estadounidense contra un recinto administrativo de la mezquita".
Albares no ve un final al conflicto en Oriente Próximo ni "objetivos claros"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha advertido que no se ve un fin temporal ni "objetivos claros" en el conflicto que se vive en Oriente Próximo y ha asegurado que la acumulación de fuerzas militares en la región "no presagia nada bueno". Albares ha condenado además "de manera rotunda" los ataques contra el contingente de la misión de paz de Naciones Unidas en Líbano, en los que han muerto tres soldados indonesios, y ha subrayado que el derecho internacional y las fuerzas de paz tienen que "ser respetadas". "Son inviolables y exigimos una investigación, que se aclaren las circunstancias y se depuren todas las responsabilidades", ha enfatizado en declaraciones a Radio Euskadi.
La ONU estima que la guerra en Irán podría costar a los países árabes hasta un 6% de su PIB
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó este martes que la guerra en Oriente Proximo podría costar a las economías de los países árabes entre un 3,7% y 6% de su producto interior bruto (PIB) conjunto, lo que representa una pérdida de hasta 194.000 millones de dólares.
La Comisión parlamentaria de Irán aprueba el proyecto de ley con el que pretende cobrar un peaje por pasar por Ormuz
La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní ha aprobado un proyecto de ley que establece el pago de peajes en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial, y prohíbe el transito de buques de Estados Unidos e Israel, según informó la agencia Fars. El texto no detalla a cuánto ascenderían los peajes en el estrecho, pero la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, afirmó que se podría tratar de un pago de dos millones de dólares por buque o un sistema basado en el cargamento de cada barco, como en el Canal de Suez.
Dubái dice que no hay heridos ni derrames tras ataque a petrolero de Kuwait en su puerto
Las autoridades de Dubái dijeron este martes que no hay heridos ni derrames después de que un petrolero kuwaití recibiera la madrugada del martes el impacto de un proyectil lanzado desde Irán mientras estaba en el puerto de dicha ciudad de Emiratos Árabes Unidos. Citadas por la oficina de prensa de Dubái, las autoridades confirmaron que sus equipos gestionaron con éxito el incidente, sin que se produjeran derrames de petróleo ni heridos, después de que se alertara de que los daños en el petrolero podrían provocar un vertido de crudo.
Irán ejecuta a otros dos hombres condenados por lazos con la Organización de los Muyahidines del Pueblo
Las autoridades de Irán han informado este martes de que otros dos hombres han sido ejecutados tras ser condenados por supuestos vínculos con la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI), a la que Teherán considera un grupo terrorista. Ambos, identificados como Babak Alipour y Pouya Gobadi, han sido ahorcados tras ser declarados culpables por el Tribunal Supremo de Irán de "disparar cuatro lanzagranadas --arma de fuego portátil empleada para disparar granadas u otros proyectiles-- contra el edificio de una de las instituciones públicas" del país asiático, según ha precisado la agencia de noticias iraní Fars.
Un ataque iraní impacta un petrolero de Kuwait en el puerto de Dubái
Un petrolero kuwaití recibió la madrugada del martes el impacto de un proyectil lanzado desde Irán mientras estaba en el puerto de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, según la Corporación Petrolera de Kuwait. La compañía aseguró que el ataque provocó un incendio y varios daños en el petrolero que podrían resultar en un derrame de crudo, según un comunicado recogido por la Agencia de Noticias de Kuwait (KUNA). El impacto, que no dejó heridos ni vícimas, fue atribuido a Irán, que lanza misiles y drones cada noche contra objetivos estadounidenses e israelíes en países del golfo Pérsico en represalia al ataque de Washington y Tel Aviv contra Teherán.
Irán informó durante la noche de apagones en Teherán tras explosiones en el este y oeste de la capital
Irán dijo este martes que explosiones en el este y el oeste de Teherán provocaron varios cortes de luz, sin que se hayan reportado víctimas. Según las agencias oficialistas Tasnim y Fars, que acusan a EEUU e Israel del ataque, funcionarios del ministerio de Energía trabajan para restablecer el servicio, tras el impacto de metralla en las instalaciones de una subestación eléctrica en el este de la ciudad. Asimismo, las agencias informaron sobre un corte de energía previo debido a daños en los equipos eléctricos que, según las autoridades, se restablecieron en menos de una hora.
Irán denuncia un ataque con ocho muertos en dos islas del estrecho de Ormuz
Las autoridades iraníes han denunciado este lunes la muerte de ocho personas en un ataque contra dos buques de carga en las islas de Qeshm y de Lark, situadas en el estrecho de Ormuz, y cuya autoría han atribuido a Estados Unidos e Israel, en el marco de la ofensiva que ya ha dejado en Irán más de 2.000 víctimas mortales. "Ocho personas han fallecido en el ataque contra el buque de carga en Ramcha, Qeshm", ha afirmado el vicegobernador de Asuntos Políticos, de Seguridad y Sociales de Hormozgan, Ahmad Nafisi, en declaraciones recogidas por la agencia iraní IRNA. El dirigente de la provincia en la que se encuentra el distrito de Qeshm, que acoge ambas islas, ha indicado también que, "afortunadamente", el ataque al buque alcanzado en la isla de Lark "no ha causado víctimas mortales debido a la ausencia de tripulación" en el momento del impacto.
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