Escándalo
El primer ministro griego renueva su Gobierno tras dimitir tres miembros de su gabinete por un supuesto fraude con fondos de la UE
Kyriakos Mitsotakis recupera al ex vicepresidente comunitario Margaritis Schinas para el Ministerio de Desarrollo Rural
EP
El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha decidido este viernes la renovación de su Gobierno empujado por la investigación comunitaria de una trama de malversación de fondos europeos que se ha llevado por delante a tres ministros de su Ejecutivo, con varios diputados también en el foco.
Las dimisiones de Ioannis Kefalogiannisen la cartera de Protección Civil, Kostas Tsiaras, de Desarrollo Rural, y Dimitris Vartzopulos, viceministro de Sanidad, ha obligado al líder heleno ha afrontar una remodelación con la que busca atajar la crisis provocada por la supuesta trama.
Para ello ha nombrado al que fuera ex viceministro de Clima Evangelos Tournas al frente de Protección Civil, mientras que para la cartera de Desarrollo Rural recupera a Margaritas Schinas, antiguo vicepresidente de la Comisión Europea, informa el diario griego 'Kathimerini'.
Los cambios han sido anunciados por el portavoz del Ejecutivo griego, Pavlos Marinakis, y se confirmarán este sábado cuando asuman como nuevos ministros.
Esta remodelación busca poner fin a la crisis generada por la investigación de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), que solicitó al Parlamento griego el levantamiento de la inmunidad de once de sus diputados para poder avanzar en las pesquisas de una presunta trama de malversación de fondos europeos destinados a la agricultura en 2021.
En la trama investigada se encuentran ambos exministros cuya situación se hizo insostenible y optaron por dimitir. La Fiscalía con sede en Luxemburgo pero antenas en los Estados miembro mantiene varias investigaciones abiertas en relación al presunto fraude organizado, en el que también están implicados funcionarios públicos de la Agencia Griega de Pagos y Control para la Orientación y Garantía de Ayudas Comunitarias.
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