Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.

Paramount contará con la ayuda de Arabia Saudí para hacerse con el control de Warner Bros.. La compañía liderada por David Ellison está negociando un compromiso de inversión cercano a los 24.000 millones de dólares con los fondos soberanos de tres petromonarquías del Golfo Pérsico, según adelanta 'The Wall Street Journal'.

Paramount ya se ha asegurado 10.000 millones de dólares procedentes del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí y está cerca de cerrar otro trato con dos fondos propiedad de las dictaduras islamistas que gobiernan Qatar y Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos.

Con ese movimiento, la firma se asegura suficiente capital para sufragar la compra de Warner Bros. por 81.000 millones de dólares. La operación, que se cerró el pasado febrero tras una truculenta negociación y la retirada de Netflix, permitirá a los Ellison adueñarse del gigante cinematográfico y televisivo propietario de HBO, CNN o la franquicia Harry Potter.

Cambio de rumbo

Se espera que la adquisición transforme el panorama audiovisual y mediático estadounidense y dispare el poder de David Ellison, hijo del magnate tecnológico Larry Ellison, dueño de Oracle, y cercano a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos defendió abiertamente la fusión entre ambas compañías. La relación entre la cúpula de Paramount y la Casa Blanca hace temer una purga y cambios en la línea editorial de cadenas informativas como la CNN, a la que Trump lleva años criticando.

El acuerdo de compra está pendiente de revisión por los reguladores de la Unión Europea y, según 'The Wall Street Journal', Paramount contempla que se cerrará definitivamente a finales de julio.

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A pesar de aportar grandes sumas de dinero, el grupo de inversores de Arabia Saudí, Catar y EAU no tendrá derecho a voto. Tampoco poseerán el 25% de la nueva entidad, por lo que los ejecutivos de Paramount contemplan que no será necesaria una revisión del acuerdo por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones y el Comité de Inversiones Extranjeras en EEUU, informa el diario económico.