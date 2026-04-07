Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia trata de restablecer el suministro eléctrico en Donetsk tras el ataque ucraniano

Las autoridades rusas tratan de restablecer el suministro de electricidad en la región ucraniana de Donetsk, que Moscú anexionó en 2022, después de un ataque ucraniano que dejó sin luz a unas 500.000 personas, informaron hoy fuentes oficiales.

Según el alcalde de Donetsk leal a Moscú, Iván Prijódko, en Górlovka, un suburbio de la capital regional, no había luz este lunes. Además, pese a los intentos de restablecer los suministros, los consumidores de Donetsk y Mariúpol también registraban hoy cortes de electricidad.