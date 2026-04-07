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Guerra en Oriente Próximo

Varios muertos en un tiroteo en el consulado de Israel en Estambul

Los medios locales apuntan a que tres policías han resultados heridos

Una imagen de la ciudad de Estambul.

Una imagen de la ciudad de Estambul. / EP

EFE

Estambul

Dos atacantes han muerto y uno ha resultado herido durante un tiroteo ante el edificio que alberga el consulado de Israel en Estambul, según informan varios medios locales, que hablan también de hasta tres policías heridos.

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