Guerra en Oriente Próximo
Varios muertos en un tiroteo en el consulado de Israel en Estambul
Los medios locales apuntan a que tres policías han resultados heridos
EFE
Estambul
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