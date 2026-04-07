El plazo de Trump a Irán para abrir el estrecho de Ormuz vence esta madrugada

Estados Unidos e Israel bombardearon este martes intensamente Irán, horas antes de que venza el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, para atacar las plantas eléctricas iraníes si Teherán no desbloquea el estrecho de Ormuz.

La isla Jarg, una sinagoga, el Instituto de Investigación Aeroespacial, varios puentes, vías ferroviarias y un mercado, entre otros, fueron golpeados en esta jornada, causando seis muertos y cinco heridos, mientras la república islámica contiene el aliento ante los posibles ataques contra su infraestructura energética.

Tras retrasar varias veces su ultimátum, Trump ha dado a Irán hasta las 20.00 horas del martes, 7 de abril en Washington (00.00 GMT, 2.00 en España del miércoles día 8), para reabrir el estratégico estrecho y si no sucede, desatará "el infierno" en el país.

Teherán ha bloqueado desde el comienzo de la guerra a finales de febrero el transito de buques por el estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20 % del petróleo mundial, y solo deja pasar a barcos de países que considera amigos, lo que ha disparado el precio del petróleo, entre otros productos.

Mientras hay negociaciones en marcha para cerrar algún tipo de acuerdo para poner fin al conflicto, han sido atacados puentes ferroviarios en Kashan (centro), Zanjan (noroeste) o Aminabad (norte), según medios iraníes.

También fue bombardeada la vía ferroviaria en Karaj (norte) y la autopista Tabriz-Teherán, que estuvo varias horas cerrada.

En la capital fueron golpeados la sinagoga de Rafi Niya, el mercado de Seyed Esmail y el Instituto de Investigación Aeroespacial.

Mientras que la isla de Jarg, la principal terminal petrolera del país persa, fue atacada por segunda vez en esta guerra.

Irán, por su parte, aseguró haber atacado el complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo, que habría sufrido "graves daños", algo que Riad no ha confirmado.

Todos estos ataques se producen horas antes del vencimiento del plazo de Trump, que advirtió este mismo martes de que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás".

"No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra", agregó el mandatario en un mensaje en su red social, Truth Social.

EE.UU. e Israel lanzaron hace más de un mes una ofensiva contra Irán en la que fue asesinado el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí (ahora sustituido por su hijo, Mojtaba Jameneí), gran parte de la cúpula militar iraní y miles de personas, entre ellos mujeres y niños, según recuentos de diversas ONG.

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El lunes, el presidente estadounidense aseguró creer que Teherán estaba negociando "de buena fe" con su país y que "les gustaría poder llegar a un acuerdo" antes de que se cumpliera el ultimátum, aunque insistió en que la propuesta de paz propuesta por la república islámica "no es lo suficientemente buena".