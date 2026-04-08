Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump habla de una "edad dorada de Oriente Medio" tras el acuerdo de alto el fuego con Irán

Habla Guterres

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró esta madrugada el anuncio de un alto el fuego de dos semanas por parte de Estados Unidos e Irán e instó a las partes en el conflicto a "cumplir con sus obligaciones" en virtud del derecho internacional. Así lo señaló en un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric, antes de añadir que Guterres "subraya que es urgente poner fin a las hostilidades para proteger la vida de los civiles y aliviar el sufrimiento humano".