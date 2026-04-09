Los españoles consideran a EEUU un mayor peligro que China, según una nueva encuesta europea

España es el país donde más se ha endurecido la mirada hacia Estados Unidos dentro de la Unión Europea. Una encuesta de beBartlet y POLITICO sitúa a los españoles como los más proclives a ver a Washington como una amenaza para Europa: así lo cree el 51% de los encuestados, el porcentaje más alto de los seis países analizados.

"Europa tiene que dejar de pensar que Estados Unidos va a resolverle algo, porque EEUU solo le va a crear más problemas", sostiene Ivo Daalder, exembajador de Estados Unidos ante la OTAN. A su juicio, Europa ha tardado demasiado en asumir hasta qué punto su seguridad y su política exterior siguen dependiendo de un aliado que ya no actúa como tal en muchos frentes. "Europa tiene que ver el mundo como es, no como le gustaría que fuera", añade.

En el conjunto de los seis países, solo un 12% de los consultados considera a Estados Unidos un aliado cercano, mientras que un 36% lo ve como una amenaza. China queda por detrás, con un 29%. Solo en Francia y Polonia la percepción de peligro sobre Pekín supera a la de Washington.

Europa se distancia de Trump

La encuesta retrata una desconfianza creciente hacia la política exterior de Donald Trump. Desde su regreso al poder, el presidente estadounidense ha puesto en cuestión el compromiso con la OTAN, ha amenazado con anexionarse Groenlandia y Canadá, ha castigado a aliados con aranceles y ha lanzado una guerra contra Irán que los europeos no han secundado.

Ese deterioro convive con otra tendencia: los votantes quieren una Europa más fuerte y menos dependiente, aunque el respaldo se enfría cuando la defensa implica sacrificios o más gasto. En todo caso, Rusia sigue siendo el gran adversario común: el 70% de los encuestados la identifica como una amenaza.

Daalder cree que la consecuencia lógica es una OTAN más europea. "El futuro de la OTAN pasa por una OTAN más europea. El equilibrio entre Estados Unidos y Europa va a cambiar de forma fundamental, y tiene que cambiar", afirma.

España encabeza el giro

Es en España donde ese cambio aparece con más claridad. El 94% de los encuestados cree que Europa debe ser más autosuficiente y menos dependiente de otras grandes potencias, incluso si ese camino acarrea costes económicos importantes. Más del 96% respalda que la UE refuerce su autonomía energética, produzca la energía que consume y desarrolle empresas capaces de competir a escala global.

El exjefe de la Cancillería alemana Wolfgang Schmidt cree que España ocupa ahora una posición singular en Europa. "España lo está haciendo notablemente bien. Si miras sus tasas de crecimiento, se ha convertido en un caso muy interesante, incluso en un modelo del que otros podrían aprender", señala. También subraya el contraste con el pasado: en la guerra de Irak, España estaba con Bush; ahora, su postura frente a Irán va en sentido contrario.

Esa singularidad también se nota en defensa. El 89% de los españoles apoyaría desplegar al Ejército en ayuda de cualquier socio comunitario atacado por una potencia extranjera, y un 77% respalda la creación de un ejército europeo. Pero más de la mitad rechaza recuperar la mili. Y si España fuera atacada, solo un 17% dice que empuñaría las armas, frente a un 51% que ayudaría desde funciones no combatientes.

El presidente chino, Xi Jinping, se reúne con el presidente de EEUU, Donald Trump, en Corea del Sur, el 30 de octubre de 2025 / Huang Jingwen / Xinhua News / Co / Europa Press

La guerra con Irán agranda la brecha

La distancia con Washington también se mide en la respuesta al conflicto con Irán. Un 56% de los encuestados en España desaprueba con fuerza la ofensiva de Estados Unidos e Israel, y un 43% cree que Madrid debería oponerse públicamente a la operación y trabajar para poner fin al conflicto. Solo Italia registra un rechazo mayor.

Además, España es el país menos partidario de la neutralidad: solo un 22% opta por mantenerse al margen. Un 19% apoyaría facilitar tropas, respaldo logístico o acceso a las bases, mientras que un 16% se inclina por un apoyo diplomático o político. Entre los votantes de Vox aparece el mayor respaldo a una implicación activa: el 59% avala ayudar militarmente a la operación.

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Para Daalder, la posición española ha sido una de las más claras del continente. "España ha sido uno de los países más claros al denunciar que esta es una guerra ilegal y, además, ha ido más lejos al limitar la capacidad de Estados Unidos para utilizar su espacio aéreo y sus bases", afirma. Su juicio es tajante: "Esta guerra es horrible y creo que Estados Unidos ha cometido un error gravísimo, con consecuencias que nos acompañarán durante muchos años".