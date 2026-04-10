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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump amenaza con ofensiva mayor si fracasa el acuerdo con Irán

Irán asegura que frustró el intento de rescate del piloto y derribó cuatro aeronaves de EEUU

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Javier Vendrell Camacho

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

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