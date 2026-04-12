Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Pakistán da por concluidas las negociaciones y pide a EEUU e Irán que siga el alto el fuego

Trump dice que EE.UU. ganó a Irán pase lo que pase en las negociaciones en Pakistán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que su país ya ganó a Irán pase lo que pase en las negociaciones de paz que comenzaron en Pakistán, y declaró que no le importa si se llega a un acuerdo o no.

"Han estado reunidos durante muchas horas. Veremos qué pasa. Independientemente, nosotros ganamos", declaró el republicano a la prensa en la Casa Blanca antes de volar hacia Florida.

"Tal vez lleguen a un acuerdo, tal vez no, no importa. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ganamos", insistió el mandatario.