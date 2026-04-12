Guerra en Irán
Trump afirma que el ejército de EEUU bloqueará el estrecho de Ormuz
El mandatario sube de nuevo el tono contra Teherán: "Cualquier iraní que nos dispare a nosotros o a buques pacíficos será volado en pedazos"
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo que ha ordenado a la Armada estadounidense el comienzo de un cierre perimetral del estrecho de Ormuz, ahora mismo bajo control de Irán, y ha advertido de que interceptará "en aguas internacionales" a cualquier buque que haya pagado a Irán para cruzar este estratégico paso.
"Con efecto inmediato la Armada de Estados Unidos (...) comenzará el proceso para bloquear todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", ha señalado Trump en un mensaje publicado en redes sociales en su primera reacción al fracaso de las conversaciones de este sábado entre Estados Unidos e Irán en Islamabad (Pakistán). Trump ha criticado la "extorsión mundial" impuesta por las autoridades iraníes con el cierre de Ormuz y ha advertido de que los buques de guerra estadounidenses "buscarán e interceptarán cualquier barco en aguas internacionales que haya pagado una tarifa a Irán".
Asimismo, Trump ha explicado que van a comenzar el proceso de desminado en este estratégico paso y ha advertido de que "cualquier iraní que nos dispare a nosotros o a buques pacíficos será volado en pedazos".
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