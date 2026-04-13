Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Quinta Julieta de ZaragozaReal ZaragozaCierra Re-Read CosoTiempo ZaragozaFinal Six ZaragozaObras parque Tío Jorge
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump dice que EEUU bloqueará todos los buques que traten de cruzar el estrecho de Ormuz

EEUU se va de las negociaciones en Islamabad sin haber llegado a un acuerdo con Irán

EEUU se va de las negociaciones en Islamabad sin haber llegado a un acuerdo con Irán

Javier Vendrell Camacho

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents