La Organización Marítima Internacional avisa a EEUU que un bloqueo del estrecho de Ormuz va contra la ley internacional

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, ha recordado este lunes que cualquier intento de bloquear la navegación en el estrecho de Ormuz va en contra de la ley internacional, en referencia al bloqueo de Estados Unidos implementado a partir de este lunes a los buques con origen o destino a puertos iraníes. El máximo responsable de este organismo, dependiente de las Naciones Unidas, ha asegurado que la situación actual "no facilita las cosas" y ha hecho un nuevo llamamiento a la desescalada para retomar cuanto antes el tráfico marítimo en un enclave estratégico para el comercio internacional.

"Según la ley internacional, los países no tienen derecho a bloquear un estrecho que es usado para la navegación internacional", ha asegurado Domínguez en una rueda de prensa en la sede de la organización en Londres. El secretario general ha evitado sin embargo valorar los detalles de la operación puesta en marcha por Washington ya que, asegura, todavía no dispone de información suficiente. "Por lo que tengo entendido, esto se refiere ahora específicamente al acceso a los puertos iraníes y está relacionado con el corredor que Irán anunció la semana pasada", ha añadido. "Necesitamos más información sobre los detalles para saber cómo este bloqueo impactará en la navegación".

Seguridad de los buques

Domínguez ha asegurado que un mayor bloqueo no supondrá grandes cambios para la seguridad de los buques mercantes y de los cerca de 20.000 marinos que siguen atrapados en el Golfo, ya que el tráfico marítimo está prácticamente paralizado desde que comenzó el conflicto, con apenas 11 buques transitando en el estrecho de Ormuz en los últimos dos días. "No veo un gran cambio en el status quo. Las amenazas de ataque, por supuesto, siguen siendo relevantes, pero estas se han dirigido a cualquier barco que intente cruzar el estrecho. Por eso el mensaje ha sido muy claro: hasta que la situación se calme, ningún barco debería transitar por el estrecho de Ormuz".

En la reunión extraordinaria del consejo de la OMI celebrado el pasado marzo, los países miembros acordaron buscar planes para la evacuación segura de los buques atrapados. El secretario general ha señalado que esta es una de las principales tareas de la organización, así como trabajar conjuntamente con Irán y con Omán para restablecer los Esquemas de Separación de Tráfico (TSS, en sus siglas en inglés) sin imponer peajes a las embarcaciones que circulen por el estrecho. "De acuerdo con la ley marítima internacional y los convenios de la ley del mar, todos los países tienen que respetar el derecho a la libertad de navegación en los estrechos internacionales", ha alertado.

Misión conjunta

El bloqueo del estrecho de Ormuz ha contado con el rechazo de la comunidad internacional y ha obligado a países como el Reino Unido o Francia a buscar soluciones para garantizar la seguridad en el enclave y para retomar cuanto antes el tráfico marítimo. Los dos países tienen previsto encabezar esta semana una nueva reunión con una treintena de aliados para trazar un plan viable, a pesar de que la tensión en la zona ha impedido por ahora lograr grandes avances.

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"[Estos encuentros] siguen fomentando el compromiso de los países para encontrar soluciones a las causas originales [del conflicto] y abordan algunas de las cuestiones que entran dentro del ámbito de competencia de la OMI", ha asegurado Domínguez, presente en la reunión mantenida la semana pasada. "Nos permiten seguir colaborando en la búsqueda de soluciones, ya que eso es precisamente lo que necesitamos en este momento".