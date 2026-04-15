Enfrentamiento dialéctico
Trump insta al Papa León XIV a tener en cuenta que Irán "ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes"
"León debería enderezar el rumbo como Papa, usar el sentido común y dejar de complacer a la izquierda radical" ha dicho el mandatario republicano
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter contra el papa León XIVpara instarle a tomar en consideración que Irán "ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes", cifra que no ha sido confirmada por ninguna autoridad ni organización hasta la fecha, en el marco de la escalada dialéctica emprendida por el inquilino de la Casa Blanca esta misma semana al calificar al Sumo Pontífice de "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior".
"¿Podría alguien decirle al Papa León XIV que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes y totalmente desarmados en los últimos dos meses?", se ha preguntado el magnate republicano calificando de "absolutamente inaceptable" que Irán posea una bomba nuclear.
Donald Trump se ha pronunciado así en un nuevo ataque frontal contra el papa León XIV después que el líder del Vaticano se manifestara la pasada semana en contra de la guerra en países como Ucrania, el Líbano o Sudán, y también de la violencia en Irán.
"León debería enderezar el rumbo como Papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran Papa, no un político", afirmó el domingo el mandatario norteamericano sobre las posturas de su par en la jefatura del Estado Vaticano, antes de concluir que tal posición "le está perjudicando y mucho y, lo más importante, está perjudicando a la Iglesia Católica".
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