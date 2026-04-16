Desaparece un helicóptero con ocho personas a bordo en Indonesia

Las autoridades de la provincia de Borneo Occidental, situada en el oeste de Indonesia, han informado este jueves de que un helicóptero con ocho personas a bordo ha desaparecido de los radares una hora después de su despegue.

"Hemos recibido informaciones sobre la pérdida de contacto con un helicóptero PK-CFX en Sekadau", ha indicado el jefe de los servicios de Búsqueda y Rescate de la provincia, Made Junetra, en declaraciones al diario indonesio 'Detik'.

Así, ha explicado que a bordo del mismo había dos miembros de la tripulación y seis pasajeros y que la aeronave había despegado desde Melawi antes de desaparecer de los radares sobre las 8.30 horas (hora local). Un equipo de búsqueda y rescate se encuentra de camino.

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Sin embargo, las posibles operaciones de rescate podrían verse dificultadas por el difícil acceso a la zona en la que, de momento, se estima que ha desaparecido el helicóptero, debido a la presencia de una frondosa selva y a la ausencia de cobertura móvil.