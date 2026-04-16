Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump afirma que "los dos líderes" de Líbano e Israel hablarán este jueves

España insta a volver a las negociaciones en Oriente Medio y a parar los ataques en Líbano

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, instó este miércoles a los actores implicados en el conflicto en Oriente Medio a que retomen las negociaciones y pidió el cese de "la violencia indiscriminada" en el Líbano.

"Defendimos desde el primer momento que solo con una paz justa y duradera para el pueblo palestino puede haber estabilidad en Oriente Medio. (...) Y ahora, una vez más, hemos vuelto a ser los primeros en rechazar contundentemente la guerra en Oriente Medio, donde defendemos, porque no hay otra solución, la desescalada, el diálogo, la vuelta a la mesa de negociación", dijo el jefe de la diplomacia española durante un acto con motivo del 20 aniversario de Casa Árabe, la principal institución del mundo árabe en el país.

Albares expuso que esa defensa del diálogo es la razón por la que desde el Gobierno de España "apoyamos la mediación de Pakistán" para que logre salir adelante una segunda ronda de negociaciones directas entre Irán y Estados Unidos.