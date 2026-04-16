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Guerra en Irán

España participará en la reunión convocada por Macron y Starmer para desbloquear Ormuz

El presidente francés y el primer ministro británico copresidirán esta conferencia que reunirá por videoconferencia a países "no beligerantes" dispuestos a colaborar en una misión "puramente defensiva"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa. / Matias Chiofalo - Europa Press

EFE

Madrid

España participará este viernes en una reunión por videoconferencia convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, para desbloquear el estrecho de Ormuz, según han avanzado fuentes del Gobierno.

Macron y Starmer copresidirán esta conferencia que reunirá por videoconferencia a países "no beligerantes" dispuestos a colaborar en una misión "puramente defensiva" para restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz cuando las condiciones de seguridad lo permitan", según indicaron fuentes del Palacio del Elíseo.

Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en un acto en Madrid para homenajear a los españoles desaparecidos durante la dictadura argentina, ha vuelto a hacer un llamamiento este jueves a Israel a "acudir de buena fe al diálogo con Líbano, a cesar esa guerra contra un Estado soberano".

Albares, que ha insistido en que el Líbano tiene que ser parte del alto el fuego, ha hecho referencia también a la guerra en Ucrania, que ayer sufrió uno de los mayores ataques desde el inicio de la invasión rusa, ha condenado el ministro, que ha considerado que demuestra que Rusia "no tiene ninguna intención de darle una oportunidad a la paz".

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Y ha recordado que en todos los escenarios la política exterior de España es animar a la negociación y al alto el fuego.

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