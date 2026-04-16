Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Vance se jacta de que dejar de entregar armas a Ucrania es de lo que "más orgulloso" se siente

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha declarado en las últimas horas que detener la financiación y las entregas de armamento a Ucrania es una de las cosas de las que "más orgulloso" se siente.

"Es una de las cosas de las que me siento más orgulloso que hayamos hecho en esta Administración. Le hemos dicho a Europa que si quieren comprar armas, pueden hacerlo, pero Estados Unidos ya no compra armas ni las envía a Ucrania", ha dicho en un evento de la organización conservadora Turning Point USA.

"Nos hemos retirado de ese negocio", ha zanjado el vicepresidente de Estados Unidos al recordar un episodio en el que un ciudadano ucraniano estadounidense le afeaba que Washington hubiera detenido la ayuda a Ucrania, según imágenes del evento publicadas en redes sociales.