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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia y Ucrania anuncian el intercambio de 350 prisioneros de guerra
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Ucrania dice haber alcanzado una refinería en el sur de Rusia
Ucrania alcanzó durante la madrugada del jueves la refinería rusa de la ciudad de Tuapsé, en la región de Krasnodar del sur de Rusia, según afirmó el Estado Mayor de Kiev en un comunicado publicado en sus redes sociales. La nota castrense ucraniana dice haber registrado impactos en los objetivos que provocaron incendios en la infraestructura. “Se está estableciendo la magnitud de los daños”, agrega el comunicado. Según el Estado Mayor ucraniano, la refinería de Tuapsé tiene un papel importante para el abastecimiento con combustible del Ejército ruso y procesa al año unas 12 millones de toneladas de petróleo.
Rutte insiste en mantener la ayuda a Ucrania para que pueda "intimidar" a Rusia
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó este jueves a los miembros de la alianza para que ayuden a Ucrania y que esta sea capaz de "intimidar" a Rusia, con la que libra una guerra desde que la invadió en 2022.
"Ucrania necesita nuestra ayuda para intimidar a Rusia, para repeler el ataque de Rusia", declaró Rutte en Praga tras un encuentro con el primer ministro checo, el populista Andrej Babis.
Rusia señala como "potencial objetivo" a la empresa española Oesía por equipar drones ucranianos
El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado una lista con una veintena de empresas, entre ellas la española UAV Navigation, del grupo Oesía, que colaboran en la fabricación de drones ucranianos, lo que las sitúa, según Dimitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, como "potenciales objetivos".
"La declaración del Ministerio de Defensa ruso debe tomarse literalmente: la lista de instalaciones europeas que fabrican drones y otros equipos es una lista de objetivos potenciales para las Fuerzas Armadas rusas", ha advertido.
Zelenski busca en Países Bajos más misiles antibalísticos
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, volvió a reconocer durante su visita este jueves a Países Bajos que su ejército tiene un déficit de misiles antiaéreos capaces de derribar misiles balísticos rusos, y habló con el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, de la posibilidad de organizar una reunión de gobiernos con capacidad y disposición de hacer llegar a Ucrania misiles adicionales para sistemas Patriot.
“Tenemos un problema con el déficit en misiles antibalísticos”, dijo Zelenski en una rueda de prensa conjunta con Jetten celebrada horas después de que Ucrania sufriera otro ataque masivo en el que sus defensas aéreas consiguieron derribar 8 de los 19 misiles balísticos lanzados por Rusia contra su territorio.
La UE supera las 5.000 evacuaciones de pacientes ucranianos
Más de 5.000 pacientes de Ucrania han sido desplazados a hospitales de 22 países de Europa desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE, para ofrecerles atención especializada en centros europeos con un traslado seguro facilitado por la Comisión Europea.
Según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado, la cifra se alcanzó la semana pasada, con los últimos vuelos trasladando pacientes siendo a Finlandia, Alemania, Países Bajos y Noruega. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la UE ha trabajado junto a los Estados miembro y sus socios para garantizar que los pacientes ucranianos con necesidades urgentes de tratamiento puedan acceder a atención más allá de las fronteras del país.
Al menos dos muertos y tres heridos en la anexionada región de Jersón tras ataques ucranianos
Dos civiles murieron y otros tres resultaron heridos tras ataques ucranianos con drones en la región de Jersón, anexionada por Rusia en 2022, según informó hoy el gobernador pro-ruso local, Vladímir Saldo.
"Durante la última jornada los bárbaros ataques del régimen de Kiev se llevaron las vidas de dos civiles, tres resultaron heridos", escribió en su canal de MAX, la red de mensajería rusa.
Según Saldo, en la localidad de Vinogradove del distrito municipal Oleshki murió una mujer a consecuencia de un artefacto explosivo lanzado desde un dron.
Drones ucranianos alcanzan un petrolero con bandera de Liberia en las costas rusas
Un petrolero con bandera liberiana fue atacado por drones ucranianos en las orillas de la región rusa de Krasnodar, bañada por el mar Negro, informaron este jueves las fuerzas de seguridad rusas.
"Un petrolero que navegaba bajo bandera de la República de Liberia fue atacado por drones ucranianos en aguas territoriales de la Federación Rusa", comunicó la portavoz del Comité de Instrucción, Svetlana Petrenko, citada por TASS.
Las autoridades rusas señalaron que el capitán del navío, ciudadano turco, resultó herido y fue hospitalizado.
Mueren dos niños en un ataque con drones de Ucrania contra un edificio en la región rusa de Kuban
Al menos dos niños han muerto este jueves a causa de un ataque con drones ejecutado por Ucrania contra un edificio en la ciudad rusa de Tuapse, situada en la región de Kuban, según han denunciado las autoridades locales, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre el suceso.
El gobernador de Kuban, Veniamin Kondratiev, ha indicado en un mensaje en redes sociales que "un ataque terrorista con dron contra edificios residenciales en Tuapse ha matado a dos menores, de cinco y catorce años", un suceso que habría dejado otros dos heridos.
"Expreso mis profundas condolencias a las familias de las víctimas", ha subrayado Kondratiev, quien ha reclamado al alcalde de Tuapse, Sergei Boiko, que "dé toda la asistencia necesaria a las familias" afectadas por este "ataque masivo con drones enemigos", que ha causado daños en varias viviendas en la localidad.
Rusia está preparada para vuelta de restricciones estadounidenses a venta de su petróleo
Rusia no se sorprendió ante la decisión de Washington de no renovar la relajación temporal de sanciones sobre la compra de determinadas partidas de crudo ruso, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al señalar que el país ha aprendido a vivir pese a estas restricciones.
"Esto era algo esperable. Era una de las variantes de desarrollo de los acontecimientos", afirmó en su rueda de prensa diaria.
Añadió que "hemos aprendido a actuar de tal modo que se minimizan las consecuencias de estas medidas para nuestros intereses".
Rusia espera poner fin a cinco años de alta inflación en 2026
El Banco Central de Rusia (BCR) aspira a revertir en 2026 la tendencia de altos niveles de inflación de los últimos cinco años, afirmó este jueves su presidenta, Elvira Nabiúlina, al negar que esto será "a cualquier precio".
"No nos hemos negado a poner fin a esta etapa de cinco años de alta inflación en 2026", afirmó en el Foro de la Bolsa de Moscú celebrado hoy en la capital rusa, según la agencia TASS.
La comisaria reiteró que la previsión de inflación para este año es del 4,5 % al 5,5 %.
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