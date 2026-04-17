Macron y Starmer anuncian una "misión neutral" para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, han anunciado este viernes una "misión neutral" para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz, tras la reunión que han presidido ambos en el Elíseo y a la que han asistido también los jefes de Gobierno de Italia, Giorgia Meloni, y Alemania, Friedrich Merz, y otros 40 líderes más, estos por videoconferencia. La misión naval, dada a conocer poco después de que Irán informara de la apertura "completa" del estrecho, resulta ahora "más legítima" para "consolidar" la recuperación del tránsito marítimo, según Macron.

"Todos exigimos la reapertura total, inmediata e incondicional del estrecho de Ormuz, el restablecimiento de las condiciones de libre navegación previas a la guerra y el pleno respeto del derecho del mar", ha declarado el mandatario tras el encuentro tras celebrar la decisión de Teherán. "Es un paso en la buena dirección incluso si tenemos que constatar es una apertura con condiciones", ha subrayado. Al mismo tiempo, ha pedido prudencia.

Presentes también en la rueda de prensa de París, Merz, Meloni y Starmer han insistido en que esta nueva situación debe perdurar ante una "necesidad mundial". "La reapertura de Ormuz es fundamental. Es necesario también garantizar la ausencia de minas y garantizar la seguridad de los barcos que pasan por el estrecho", han añadido.

En su intervención, Starmer ha anunciado además la aceleración de los planes para el despliegue de dicha misión naval "defensiva y pacífica" en el estrecho, para la cual "más de una docena de países ya se han ofrecido a contribuir", entre ellos Italia y Alemania. Ambos países se han mostrado dispuestos a aportar barcos "en coordinación junto con el resto de actores regionales e internacionales".

No obstante, esta misión naval internacional aún deberá esperar al cese total de las hostilidades, según ha matizado la primera ministra italiana. "La reapertura del estrecho de Ormuz forma parte de cualquier plan de negociación serio para la resolución del conflicto. La libertad de navegación es fundamental", ha declarado Meloni.

Próxima reunión en Londres

Para que esta misión pueda llevarse a cabo, los países aliados aún deberán poner sobre la mesa cómo ponerla en marcha. Por ello, Macron ha adelantado que la próxima semana está prevista una reunión de planificación en Londres, en la que se avanzará, en coordinación con el Reino Unido, en los preparativos de dicha "misión neutral, totalmente independiente de los beligerantes, destinada a acompañar y proteger a los buques mercantes que transitan por el Golfo".

Los países europeos se han mantenido firmes en su decisión de no inmiscuirse directamente en la guerra en curso, pese a las insistentes exigencias de Donald Trump para que aportasen soluciones a la crisis en Oriente Medio. "Esta no es la guerra de Europa", han repetido durante semanas distintos líderes, entre ellos Macron, haciendo oídos sordos a las amenazas de la Casa Blanca sobre una salida estadounidense de la OTAN.

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Minutos después de conocerse este desbloqueo del estrecho, Trump rechazó la oferta de la OTAN de ayudar en el estrecho de Ormuz, pidiendo a la alianza que "mantenga las distancias".