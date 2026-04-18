Ucrania
Abatido un hombre que abrió fuego en plena calle de Kiev dejando seis muertos y se atrincheró en un supermercado
Hay al menos nueve heridos por los disparos, según informó el alcalde Vitali Klitschko
Agencias
Un hombre armado ha matado a tiros este sábado a seis personas han muerto y herido por el momento a otras nueve en un supermercado de la capital de Ucrania, Kiev, según ha confirmado en X el presidente del país, Volodimir Zelenski citando al ministro del Interior, Íhor Klimenko.
En un mensaje publicado en la cuenta de Telegram, el alcalde de la localidad, Vitali Klitschko, ha avisado a la población de que el asaltante se ha atrincherado dentro del supermercado situado en el distrito de Holosíiv, al sur de la capital, tras lo cual ha podido ser abatido, según confirmó el propio Zelenski.
El mandatario ha confirmado por el momento seis fallecidos y nueve transeúntes heridos, ahora mismo hospitalizados, por los disparos efectuados por el asaltante hacia la calle antes de adentrarse en el supermercado.
En un primer momento se había informado de cinco muertes por el incidente, pero una mujer de unos 30 años y aún sin identificar ha fallecido debido a la gravedad de sus heridas en un hospital.
"Mis condolencias a los familiares y seres queridos", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram sobre el suceso
"Entre las personas heridas se encuentra un menor. También el guarda de seguridad del supermercado donde entró el tirador", abundó Klitschko. El menor es un bebé de cuatro meses afectado por inhalación de monóxido de carbono por el incendio provocado por el atacante en un edificio de apartamentos antes del comienzo del tiroteo
Cuatro rehenes que mantenía el atacante en el supermercado han podido ser rescatados. "Había tomado rehenes y disparó contra los agentes de la Policía durante la intervención. Antes de ello, los negociadores intentaron ponerse en contacto con él", precisó el titular de Interior, quien reconoció que aún hay que determinar "el número de víctimas" definitivo.
El presidente ucraniano ha pedido una investigación rápida de lo sucedido y dado instrucciones tanto al ministro del Interior como a la Policía Nacional de Ucrania para que proporcionen información al público tan pronto como sea posible su verificación.
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