El alza de la inflación y la baja popularidad por los casos de corrupción colocan de nuevo a Milei en la cuerda floja

Indiferente a los peligros de Oriente Próximo, y para tomar distancia de las malas noticias políticas y económicas que llegan a sus oídos, Javier Milei decidió pasar este fin de semana en Israel. Ha sido invitado con honores y por considerarse "el presidente más sionista del mundo". Antes de iniciar su tercer viaje a ese país desde que llegó al poder, el anarcocapitalista pidió "agradecer al creador" por "tener líderes como Binyamín Netanyahu y Donald Trump". Los argentinos, sin embargo, prestaron atención a otra frase suya de resonancias inquietantes. "Si no nos acompañan, no pasa nada, todos podemos volver a trabajar en el sector privado". El descargo en una reunión de empresarios estuvo relacionado con un presente cargado de incertidumbre que ha puesto seriamente en cuestión sus posibilidades electorales en 2027. La derrota en las urnas de su amigo Viktor Orban, tras 16 años en el poder, llevó incluso a varios analistas a preguntarse si al extertuliano espera un destino similar.

Milei ganó los comicios de noviembre de 2023 y se sostuvo aun en medio de tormentas de todo tipo no solo por el respaldo de Trump sino por su promesa de derrotar por completo a la inflación. Pero ese objetivo está puesto en duda después de que el coste de la vida de marzo saltara al 3,4%, mientras las predicciones anuales amenazan con romper la barrera del 30%. El ajuste en el sector estatal, la suspensión de las obras públicas, la falta de financiación de la salud, la ciencia y la educación, la reducción de las pensiones, la asistencia social y los subsidios al transporte, y, sobre todo, la defensa a ultranza de un dólar barato que ha provocado un fuerte cuadro recesivo, no alcanzaron para que el Gobierno lograra la estabilidad augurada. En 2015, Cristina Kirchner abandonó la presidencia con una inflación del 25%. Ahora Milei superará ese número considerado en su momento una de las razones de la derrota del kirchnerismo.

"Los políticos cuando reciben un mal dato, suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa. Es más, nosotros tendríamos un montón de cosas muy buenas para hablar, pero yo soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional. Como odio la inflación, y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de la inflación", dijo el ultraderechista y comunicó su decisión de un nuevo ajuste sobre el ajuste. "La inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va a retomar el fuerte sendero de crecimiento previo al ataque de la política".

En su cuenta de Instagram acompañó esa determinación de seguir por el mismo camino con un dibujo animado realizado con inteligencia artificial. Milei es futbolista, un nuevo Leo Messi. Viste la casaca del seleccionado de fútbol. Su cuerpo es el de un fisicoculturista. "De qué planeta viniste", dice el relator de un partido imaginario contra los populismos. "El más grande de todos los tiempos y el mundo nos aplaude", añade y se ve a Trump. Los comentarios en la red social fueron sin embargo lapidarios. Ya no abundan los halagos. "Ponte a trabajar". "Así gobierna, se cree que está en un cómic". "Qué raro que no le hayan puesto los pañales". "Vergüenza es poco". "Che, Javier, no llego a fin de mes podrías dejar de jugar con la IA y fijarte qué mierda haces con el país".

Los números del mal humor social

A contramano de la autoindulgencia, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) acaba de consignar que el 60% de los argentinos gana menos de un millón de pesos mensuales (620 euros) pero una familia de cuatro personas necesitó en marzo 876 euros para no ser pobre. La crisis se palpa en el cierre diario de empresas y la contracción del consumo. Casi la mitad de los ciudadanos utiliza la tarjeta de crédito para comprar alimentos a plazos en los supermercados. El 60% de los adultos ha contraído deudas. "Casi seis de cada diez personas te dicen que no llegan al día 20 del mes", dijo Claudio Montiel, director de la consultora Centrix. Hace ocho meses que cae la recaudación del fisco.

Según Proyección Consultores, el 73,7% de los entrevistados afirma que su situación económica familiar ha empeorado en los últimos meses. El malhumor encuentra su principal fundamento en los problemas económicos, pero se agrava por las denuncias de hechos de corrupción que salpican a los hermanos Milei en el 'criptogate', el exabogado presidencial Diego Spagnolo por el escándalo de los sobreprecios de los remedios en la Agencia Nacional de la Discapacidad (Andis) y, además, la sospecha de enriquecimiento indebido del jefe de ministros Manuel Adorni. "Las malas noticias no tapan malas noticias. Las potencian", señaló Carlos Pagni, columnista del diario La Nación.

Después de las elecciones parlamentarias de octubre en las que la ultraderecha obtuvo el 40% de los votos y se garantizó un manejo del Congreso, la reelección de Milei se daba por descontada por numerosas encuestadoras. Las opiniones se han modificado. Si bien el anarcocapitalista confía en volver a remontar la situación, como en otras oportunidades en que parecía estar cerca del abismo, por el momento los sondeos no son halagüeños. La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés (UdeSA), acaba de dar cuenta que el presidente tiene una desaprobación del 59% y solo el 33% de los consultados se muestra satisfecho con la marcha general del país. Para QMonitor, la desaprobación es del 53%, mientras que Zuban Córdoba la sitúa en el 65%. En el caso de la consultora Giacobbe & Asociado, que por lo general le daba buenas noticias al Gobierno, la imagen negativa de Milei es del 55,6%. El 31,3% de las personas considera a la actual gestión como la más corrupta desde 1983, cuando se recuperó la democracia.

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Es en este contexto que cobra otro sentido la frase del mandatario de que "no pasa nada" si deja de ser acompañado porque vuelve al "sector privado", lo que, dijo Milei además, le permitirá cobrar medio millón de dólares por cada conferencia. No deja de percibirse como una celebridad mundial. De acuerdo con el portal La Política Online no fue "un accidente" el hecho de que en esa misma reunión empresarial los asistentes comenzaron a esbozar a media voz que quizá el ciclo del anarcocapitalista está cerca de terminar y comienza a sonar entre ellos el nombre de la senadora derechista Patricia Bullrich como figura de relevo.