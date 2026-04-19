Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán afirma que las negociaciones con EEUU avanzan, pero ve aún lejos un acuerdo final

Irán confirma el cierre del estrecho de Ormuz hasta que EEUU levante el bloqueo

La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado en la tarde del sábado el cierre del estrecho de Ormuz a todo buque civil y ha advertido de que solo lo levantará cuando Estados Unidos desista de su bloqueo de los puertos iraníes.

"Después de la violación del acuerdo de alto el fuego, el enemigo estadounidense no levantó el bloqueo naval sobre los buques y puertos iraníes, así que el estrecho de Ormuz quedará cerrado desde esta tarde y hasta que el bloqueo se levante", ha explicado la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por la televisión pública iraní IRIB.

Por ello, advierten de que "ningún buque de ningún tipo debe levar anclas en el golfo Pérsico ni el mar de Omán ni aproximarse al estrecho de Ormuz" porque sería considerado "cooperación con el enemigo" y ese buque que incumpla la orden "será un objetivo".