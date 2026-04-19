Reino Unido
Lanzan un artefacto incendiario contra una sinagoga en Londres
EP
La Sinagoga Kenton United, situada en Kenton, en el noroeste de Londres, ha sido objeto de un ataque con un artefacto incendiario durante la pasada noche, el segundo ataque antisemita perpetrado en la ciudad en los últimos días.
La Policía y bomberos acudieron al lugar tras recibir el aviso, según ha informado la ONG británica projudía CST. "Hay daños menores por humo en una sala interior, pero no hay heridos ni daños estructurales importantes", ha apuntado.
El grupo está "trabajando estrechamente" con la Policía en la investigación para "identificar a los responsables" del "ataque" y pide a la población judía permanecer alerta e informar de cualquier actividad sospechosa.
El rabino jefe de Reino Unido, sir Ephraim Mirvis, ha denunciado este ataque "cobarde" y "una campaña continua de violencia e intimidación contra la comunidad judía de Reino Unido". "Es un ataque contra nuestra capacidad de rezar y vivir con seguridad, un ataque contra los valores que nos unen", se ha lamentado, según recoge la cadena Sky News.
El sábado fue atacado también con un artefacto incendiario un edificio empleado por una ONG judía en el noroeste de Londres. También hay una investigación abierta por antisemitismo.
El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha condenado el ataque y ha advertido de que "no hay lugar para el antisemitismo en nuestra ciudad". Así, ha advertido de que "caerá todo el peso de la ley" sobre los responsables.
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