Delcy Rodríguez responde a los insultos de "mona" y pide a los venezolanos alejarse del "clasismo y el racismo"

"Unidos estamos abriendo el camino del reencuentro nacional. Un camino desprovisto de clasismo y de racismo". La "presidenta encargada" Delcy Rodríguez se tomó cuatro minutos para pedir paciencia a los venezolanos al hacer un balance de sus primeros 100 días al frente del Poder Ejecutivo que quedó vacante con el "secuestro" de Nicolás Maduro. En ese breve discurso hizo una clara alusión a un hecho que tuvo lugar durante el mitin de la opositora María Corina Machado en Madrid, donde la mandataria provisional fue llamada "mona". El incidente se señaló al pasar, pero no pasó inadvertido para el Gobierno ni la oposición que intenta recuperar las calles y la iniciativa. De hecho, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, había calificado horas antes de "terribles" esos dichos y aseguró que "no fueron contra Delcy nada más", sino "contra la mujer venezolana".

La alocución de Rodríguez estuvo principalmente centrada en la serie de medidas y episodios que sucedieron a partir del 3 de enero y que han cambiado a ese país sudamericano de manera sustancial. "Reconozco las grandes expectativas de nuestra población, y nuestros equipos trabajan por lograr las mejoras en plazos razonables y con hechos verificables, pero estamos dando los primeros pasos".

El mensaje grabado le permitió a Rodríguez destacar el camino recorrido por el Gobierno interino bajo el tutelaje estadounidense. La "presidenta encargada" dijo que han transcurrido tres meses marcados por un declive del clima de confrontación que sienta las bases de una sociedad reconciliada tras años de conflicto interno. La economía ha mejorado y también la seguridad. "Venezuela se ubica entre los países más seguros de la región con tres homicidios por cada 100 mil habitantes".

Según la mandataria interina, el PIB viene creciendo a una tasa del 8% en casi 20 trimestres consecutivos y que la economía seguirá su ritmo ascendente gracias al nuevo marco regulatorio de las actividades petrolera y minera que ha sido elogiado por Estados Unidos. "Podemos avanzar sin renunciar jamás a la soberanía sobre nuestros recursos", dijo Rodríguez, y destacó que la estatal Pdvsa produce 1,1 millones de barriles diarios, a pesar de que todavía pesan sanciones económicas contra ese país. La renta petrolera le permite activar algunos programas sociales. "En los próximos meses ese crecimiento debe sentirse con más fuerza en quienes más lo necesitan".

Sin mención a Maduro

Rodríguez destacó la normalización de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), suspendidas en 2019, una consecuencia directa del nuevo estado de los vínculos diplomáticos y políticos entre Caracas y Washington, el levantamiento de las sanciones que pesaban contra la misma "presidenta encargada" y el Banco Central (BCV).

El mensaje del 19 de abril se escuchó en medio de una "Gran Peregrinación Nacional por una Venezuela sin Sanciones y en Paz" que promueve el Estado y se extenderá hasta el 1 de mayo. "Estos 100 días no son un punto de llegada, sino el inicio de una etapa para recuperar la esperanza para volvernos a encontrar entre venezolanos", añadió Rodríguez, al destacar la promulgación de una Ley de Amnistía por la Asamblea Nacional que ha beneficiado a más de 8.000 personas.

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Las palabras de Rodríguez se abstuvieron de mencionar la situación judicial de Maduro en Nueva York. Esa sobriedad ya no llama la atención de los analistas, más enfocados en seguir los efectos de la apertura que se da en los hechos a partir del nuevo papel que puede desempeñar el BCV para que Venezuela se vuelva a conectar con el sistema financiero internacional. El levantamiento de las penalidades permite la apertura y cierre de cuentas bancarias, transferencias de fondos, servicios bancarios, remesas, pagos con tarjetas de débito y crédito, el uso de la billetera digital en dólares y operaciones de cambio de divisas. Se espera un mayor flujo de capitales que gradualmente impacte en una economía dolarizada.