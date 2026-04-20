Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Un armador francés afirma que uno de sus cargueros fue disparado en el estrecho de Ormuz

EEUU ataca y captura un carguero de gran tonelaje iraní en el golfo de Omán

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha informado este domingo de que las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el golfo de Omán han atacado, interceptado y capturado un buque iraní de gran tonelaje cuando intentaba superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes.

"La tripulación iraní no respondió, así que nuestro buque de la Armada lo paró haciéndole un agujero en la sala de máquinas. Ahora mismo los marines tienen bajo custodia el buque", ha explicado Turmp en un mensaje publicado en redes sociales.

El barco es el 'Touska', un buque de casi 275 metros de eslora y que "pesa casi como un portaaeronaves", según Trump. "Intentó pasar nuestro bloqueo naval y no le fue muy bien", ha relatado.