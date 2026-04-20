Rumen Radev, el populista de izquierdas de Bulgaria que no se molesta en ocultar su preferencia por Rusia

Si hay algo de lo que no se puede acusar a Ruman Radev, expresidente de Bulgaria y nuevo primer ministro tras la abrumadora victoria de su partido, 'Bulgaria Progresista', en las elecciones legislativas celebradas el pasado domingo, es su simpatía y proximidad hacia Rusia. Multitud de declaraciones, actuaciones políticas y posicionamientos durante los 11 años en que ha ocupado la jefatura del Estado así lo avalan, manteniendo desde su privilegiada posición, vivo y en funciones el cordón umbilical que desde la Guerra Fría del siglo XX mantenía el Kremlin con el pequeño estado balcánico, el único país del antiguo bloque soviético que llegó a plantearse su ingreso en la URSS.

No hay que remontarse demasiado para hallar ejemplos de todo ello. Este mismo lunes, fecha en la que el país celebraba el 150 aniversario del denominado 'Levantamiento de Abril', las primeras protestas masivas contra el dominio del Imperio otomano, causando entre 10.000 y 30.000 muertos, Radev recordó que dicha matanza generó una "ola de empatía" en Rusia, impulsando al Ejército del zar Alejandro II entrar en guerra contra el vecino otomano en una guerra cuyo triunfo propició la independencia del país dos años más tarde. "Este Ejército estaba compuesto por soldados de las numerosas nacionalidades que habitaban el entonces Imperio ruso, no solo rusos. Sin embargo, Radev ignora este aspecto y prefiere afirmar que 'el pueblo búlgaro no percibe a Rusia como un enemigo'", criticó la publicación 'Sega'.

En marzo pasado, Radev puso el grito en el cielo cuando el Gobierno interino de Bulgaria, presidido por Andréi Gyurov, firmó un acuerdo de defensa con el Ejecutivo de Volodímir Zelenski con una década de validez. "Va a crear un riesgo nacional de seguridad; los búlgaros se hallan a la espera de elecciones y buscan protección de usted por el elevado coste (de la vida) no nuestra mayor involucración en una guerra" que, en su opinión, "no tiene solución militar".

Actuaciones de calado

Las palabras de solidaridad hacia el Kremlin también han venido acompañada de actuaciones de calado. A finales de 2025, cuando aún ocupaba la jefatura del Estado, impuso su veto a una ley que hubiera permitido al Estado búlgaro tomar el control de la gigantesca refinería que mantiene abierta la filial búlgara de Lukoil, el gigante ruso de los hidrocarburos, considerado por muchos analistas rusos no solo como una fuente de corrupción, sino también como un instrumento que permite de forma indirecta al Kremlin ejercer su influencia en lo que sucede en los mentideros políticos de Sofia.

Durante el Gobierno encabezado por la coalición europeísta 'Continuemos con el Cambio', Radev se convirtió en el freno más relevante a los intentos del entonces primer ministro Kiril Petkov de reformar las diferentes agencias de inteligencia de Bulgaria, instituciones a las que acusaba de estar alienadas con el Kremlin y mostrar pasividad a la hora de contrarrestar las campañas de injerencia rusa o la presencia de espías del Kremlin en territorio búlgaro. "Macedonia del Norte no puede tener mejor información sobre espías rusos en Bulgaria que nuestros servicios", se lamentaba Petkov, críticas a las que Radev respondía desde la jefatura de Estado asegurando que dichas instituciones "ya habían sido reformadas".

La victoria del partido de Radev en las legislativas no ha constituido ninguna sorpresa, pero sí el amplio margen de la victoria, que permitirá, por primera vez en casi 30 años, desde 1997, la formación de un Gobierno mayoritario, sin coaliciones. Todo ello se debe a la habilidad del político búlgaro, cuya popularidad siempre se ha mantenido elevada, al haber evitado involucrarse en el día a día político como presidente.

De hecho, fue el futuro primer ministro quien logró capitalizar las protestas que tuvieron lugar el pasado año y que tuvieron su origen en la presentación por parte del Gobierno de Rosen Zhelyazkov de un presupuesto que incluida subidas de impuestos con incrementos en las contribuciones a la sanidad y el sistema de pensiones. El jefe del Estado se posicionó del lado de los manifestantes e incluso se mezcló entre ellos con el puño en alto, exigiendo la dimisión del Ejecutivo. Los resultados electorales demuestran que los electores búlgaros se han concentrado en la problemática interna a la hora de ejercer su derecho al voto, orillando las cuestiones geopolíticas.

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Radev, con estudios en Matemáticas, se graduó en la Universidad Georgi Benkovski de la Fuerza Aérea en 1987, y en 1992 acabó su instrucción militar en la Squadron Officer School de EEUU. Culminó su formación en la Academia Militar Rakosvki de Sofia. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se ha declarado "alentado" por su triunfo electoral.