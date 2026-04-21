Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump asegura que Irán negociará en Pakistán o "se enfrentará a problemas nunca antes vistos"

Mueren cuatro palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego

Al menos cuatro palestinos han muerto este martes a causa de nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor en el enclave desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo entre las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', al menos tres personas han muerto a causa de un ataque ejecutado por un dron contra un puesto de control policial en Al Amal, al noroeste de Jan Yunis (sur). Los fallecidos han sido identificados como Darwish al Atal, Saad abú Hilal y Mayed abú Musa.