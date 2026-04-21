La UE impondrá sanciones a Irán por el cierre del estrecho de Ormuz

"La Unión Europea ya tiene en vigor sanciones generalizadas contra Irán, pero hoy también alcanzamos un acuerdo político para ampliar nuestro régimen de sanciones e incluir también a los responsables de violaciones de la libertad de navegación", ha anunciado Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia del bloque, tras reunirse este martes con los ministros de Exteriores de los Veintisiete en Luxemburgo.

Kallas no ha aclarado contra quién serán las sanciones ni en qué consistirán. De momento, se trata de un acuerdo político que deberá traducirse ahora en medidas concretas. El objetivo es incrementar la presión sobre Teherán y tomar una decisión lo antes posible. "Los ministros han dejado claro que la libertad de navegación es innegociable", ha dicho la alta representante para la política exterior y de seguridad de la UE.

Los ministros han debatido el potencial papel que podría tener la UE para garantizar la seguridad en el estrecho. Pero no habrá una misión mientras no haya estabilidad en la zona. "Europa contribuirá a restablecer el libre flujo de energía y comercio en cuanto las condiciones lo permitan", ha dicho Kallas. Los Veintisiete se plantean en este sentido fortalecer y dotar de los recursos la Operación Aspides, concebida para proteger a los barcos de los ataques de los hutíes en el mar Rojo.

"La región se encuentra en un momento de riesgo y oportunidad con el alto el fuego en Irán y Líbano... Pero su fecha de vencimiento se acerca rápidamente", ha advertido Kallas. "Si se reanudan los combates, el coste será muy alto para todos, y por eso es importante que se celebre la próxima ronda de conversaciones", ha añadido.

El final del alto el fuego pillará a los líderes de la UE en Chipre para una cumbre informal, a apenas unos kilómetros de la zona de combate. Una alta fuente comunitaria ha asegurado que las autoridades chipriotas garantizarán la seguridad. La situación en Oriente Medio y el impacto para la economía europea estarán entre los temas que los Veintisiete discutan. "Esperamos sinceramente que el alto el fuego se mantenga", ha dicho una alta fuente comunitaria. También ha reconocido que lo que ocurra afectará directamente a las conversaciones.

Sin castigo para Israel

En lo que todavía no se ponen de acuerdo los Veintisiete es en qué medidas tomar contra Israel. Ni los miles de muertos en Gaza, la instauración de la pena de muerte solo contra palestinos ni la invasión del Líbano han sido suficientes. "¿Qué más tiene que pasar?", se preguntaba el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, a su llegada a la reunión.

España, junto con Irlanda y Eslovenia, había pedido a sus homólogos suspender el acuerdo de asociación con Israel, ante las sistemáticas violaciones del derecho internacional por parte del Gobierno de Binyamín Netanyahu. La Unión Europea "se juega su credibilidad", ha advertido Albares.

Pero otra vez no ha habido decisiones. "Algunos Estados miembros propusieron hoy la suspensión total o parcial del Acuerdo de Asociación de la UE, así como restricciones al comercio proveniente de asentamientos, y otros manifestaron su oposición a dichas propuestas", ha explicado Kallas. La suspensión requiere una unanimidad que parece inalcanzable, "y las medidas que ya tenemos sobre la mesa, que requieren una mayoría cualificada, obligarán a los Estados a modificar su postura", ha dicho.

Esperanza para Ucrania

Para quien sí hay esperanza es para Ucrania. La caída del Gobierno de Viktor Orbán en Hungría, que mantenía bloqueado un préstamo a Kiev por valor de 90.000 millones de euros y el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, abre la puerta a avanzar en ambas cuestiones.

Orbán frenó ambas decisiones después de que un bombardeo ruso dañara el oleoducto Druzhba, frenando el suministro de petróleo ruso a Hungría. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado este martes que han reparado las infraestructuras y el crudo volverá a fluir. Esta era la condición del primer ministro saliente para dar el visto bueno al crédito.

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"Tras las elecciones húngaras, se observa un nuevo impulso, y espero una decisión positiva sobre el préstamo de 90.000 millones en las próximas 24 horas", ha dicho Kallas durante la rueda de prensa. "Los ministros también instaron a avanzar rápidamente con el vigésimo paquete de sanciones", ha añadido. La jefa de la diplomacia europea espera que esto permita también avanzar en las negociaciones de adhesión con Kiev.