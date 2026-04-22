Albares y Picardo aceleran la puesta en marcha del acuerdo sobre Gibraltar antes de su entrada en vigor en julio

José Manuel Albares y Fabian Picardo han escenificado este miércoles en Madrid que el acuerdo sobre Gibraltar ha entrado ya en una nueva fase: la de su aterrizaje político e institucional. El ministro de Asuntos Exteriores y el ministro principal del Peñón mantuvieron en el Palacio de Viana su primer encuentro bilateral con el objetivo de empezar a engrasar la maquinaria para la entrada en vigor provisional del pacto sellado entre la Unión Europea y Reino Unido, prevista para el 15 de julio.

La reunión, de la que Exteriores ofreció una valoración escueta pero significativa, sirvió para constatar que, una vez despejado el principal escollo político con el respaldo unánime de los 27 el pasado 1 de abril, toca ahora bajar el acuerdo al terreno. Según fuentes del Ministerio, Albares y Picardo abordaron la "preparación de la entrada en vigor provisional e implementación del acuerdo UE-Reino Unido con respecto a Gibraltar". Traducido: poner orden en los detalles técnicos, administrativos y logísticos que deberán sostener un cambio de enorme calado en la vida cotidiana del Peñón y del Campo de Gibraltar. Unos flecos que son, precisamente, los aspectos que desde el principio del acuerdo más ha preocupado a Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, principal municipio afectado por la eliminación de la Verja y cuya economía está estrechamente ligada a la economía de la colonia británica. El encarecimiento del precio de la vivienda es una de sus grandes preocupaciones.

Ni el PP europeo ni el PP nacional en Bruselas han aclarado su votarán a favor del acuerdo de Gibraltar cuando tenga que ser ratificado en el Parlamento Europeo

No era una cita cualquiera. Aunque ambos han estado presentes durante todo el largo proceso negociador abierto tras el Brexit, nunca antes habían protagonizado una reunión bilateral de este perfil. La fotografía en una sede oficial de Exteriores en Madrid tiene, además, un alto valor político entre estos dos gobiernos socialistas, cuando todavía está en el aire el respaldo al acuerdo del PP europeo, con el español haciendo de avanzadilla.

De la pantalla diplomática a bajar a la aplicación

Albares y Picardo han pasado ya de la pantalla de la negociación diplomática a la de diseñar el despliegue del acuerdo con consecuencias muy concretas sobre el terreno, de ahí que Exteriores haya anunciado que este jueves se desplazará al Campo de Gibraltar para reunirse con alcaldes y agentes sociales y visitar las obras en torno a la Verja.

La desaparición de la frontera terrestre entre ambos territorios -la última frontera en la Europa continental- conlleva un cambio en los controles, que pasarán a realizarse en el puerto y el aeropuerto gibraltareños, por parte de la Policía Nacional, para garantizar la aplicación de las reglas de Schengen. Junto a ello, se abre la puerta al uso compartido del aeropuerto, a una unión aduanera entre Gibraltar y la UE y a la implantación en el Peñón de una figura fiscal indirecta homologable al IVA, con la pretensión de ir corrigiendo desequilibrios históricos sobre todo en productos como el tabaco y la gasolina.

Quedan aún ratificaciones pendientes en Londres y en las instituciones europeas, y la cuestión de la soberanía continúa cuidadosamente fuera del texto para no pisar demasiados callos. Pero la reunión de este miércoles deja una idea clara: el acuerdo sobre Gibraltar ya encara su aplicación para empezar una nueva etapa en el Campo de Gibraltar.