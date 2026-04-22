Guerra en Oriente Medio
Dos buques han sufrido ataques en el estrecho de Ormuz
Un primer percance se produjo cuando una lancha armada de la Guardia Revolucionaria iraní se acercó a un buque portacontenedores a 15 millas naútIcas al noreste de Omán y disparó sin aviso previo
EFE
La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, ha registrado el miércoles el ataque a dos buqyes en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.
En un primer caso, una lancha armada de la Guardia Revolucionaria iraní se acercó a un buque portacontenedores a 15 millas naútucas al noreste de Omán sin establecer contacto previo por vía radiofónica y abrió fuego contra él. El organismo apunta que el ataque ha causado graves daños en el puente de mando pero no a la tripulación.
En el segundo caso, la agencia comunicó a través de la red social X haber recibido la notificación de un incidente a ocho millas náuticas al oeste de la costa de Irán. El capitán de un buque de carga saliente dijo que el navío había sido atacado a tiros y que estaba detenido en el agua, sin para el portacontenedores o a la tripulación. En este caso, no se hace ninguna mención sobre la autoría del ataque.
Los ataques se han producido ataques llega al día siguiente de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una tregua indefinida para dar tiempo a la negociación con el régimen de los ayatolás. Trump aseguró, no obstante, que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Irán, que, según el Comando Central estadounidense, mantiene detenido el 90 % del comercio marítimo de Irán desde hace 10 días.
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