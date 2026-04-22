Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump defiende que el bloqueo naval contra Irán es necesario para alcanzar un acuerdo

Cancelado el viaje de Vance a Pakistán tras la prórroga del alto el fuego con Irán anunciada por Trump

El viaje a Pakistán del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, como cabeza de la delegación de Washington para una nueva ronda de conversaciones con Irán ha sido cancelado este martes, tras el anuncio de la extensión del alto el fuego con Teherán lanzado poco antes por el mandatario norteamericano Donald Trump. Así lo han confirmado fuentes de la Casa Blanca citadas por medios estadounidenses, como el diario 'Wall Street Journal', la cadena CBS o el portal de noticias Axios, las cuales han apuntado que el viaje a Islamabad se habría suspendido de forma indefinida, tras la decisión del jefe del Ejecutivo estadounidense de prorrogar el cese de hostilidades "hasta" que Teherán presente una "propuesta unificada" y concluyan las negociaciones.